Незаконные приключения иностранцев в России

Особое внимание уделяется вопросам качества предоставления и обеспечения доступности государственных услуг отделом по вопросам миграции. В 2022 году подразделением оказано 102875 государственных услуг. Одно из ключевых направлений работы полиции в данной сфере – контроль соблюдения иностранными гражданами российского законодательства.

В ходе проведенных проверок вынесено 202 заключения о фактах фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. За нарушение правил привлечения иностранных работников административным санкциям подверглись 193 должностных лица.

Особое внимание уделялось пресечению нелегальной миграции. В результате количество иностранцев, незаконно находящихся в России, сократилось. Судом вынесено 142 решения об административном выдворении с территории Российской Федерации, из них 115 – в форме самостоятельного контролируемого выезда, 27 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Вынесено 168 постановлений о закрытии въезда иностранцам, нарушившим миграционное законодательство.

Количество уголовных дел, находящихся в производстве следственного подразделения, снизилось на 26,6% и составило 2450 в 2022 году. Уменьшилось число дел, расследованных свыше установленного срока. Нагрузка на штатного следователя по раскрытым уголовным делам составляет 9,2, что выше среднеобластного показателя. Оправдательных приговоров по делам, расследованным следственным управлением и отделом дознания УМВД России по Гатчинскому району, не выносилось.