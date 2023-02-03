Онлайн-олимпиада по «Окружающему миру и экологии» приглашает школьников со всей страны проверить свои знания

Всероссийская олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» пройдет уже в третий раз. Организаторами просветительской инициативы выступили образовательная онлайн-платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Заботиться о природе — значит ей помогать. Беречь леса от пожаров, почву, воздух и воду — от загрязнений, бороться с глобальными изменениями климата. Для этого нужны знания, как правильно это делать. Важно понимать, что природные ресурсы не бесконечны, и наращивать объемы их переработки: вторичного, третичного использования. Рассчитываю, что олимпиада не просто поможет привить ребятам полезные экологические привычки, а даст импульс всем ее участникам двигаться дальше в деле сохранения природного наследия нашей страны», – прокомментировал Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления, повышение Уровня экологической сознательности и вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Задания олимпиады будут доступны на сайте http://ecomir.uchi.ru?utm_source=smm&utm_medium=post&utm_campaign=ano_eco_23_uchi_launch

Помимо заданий на проверку знаний по школьной программе окружающего мира, в олимпиаде есть задания на темы нацпроекта «Экология»: для их успешного выполнения ребенку не требуется углубленных знаний, но понадобятся логика и понимание взаимосвязи экологических процессов. Каждое задание расскажет участнику интересные факты об окружающем мире и экологии, а некоторые из них смоделируют жизненные ситуации. Это позволит повысить интерес подрастающего поколения к экологической повестке, сделав вопросы экологии более близкими и понятными.

#Экологиядетям_СМИЛО