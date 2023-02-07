Профилактическое мероприятие к Дню огнетушителя

В ходе мероприятия остановили свыше 10 транспортных средств. Водителей, попавших под жезл инспектора Государственной инспекции безопасности дорожного движения, просили показать имеющиеся в машине огнетушители. Примечательно, что первичное средство пожаротушения в исправном состоянии с большим сроком годности оказалось в каждой машине.

Водителям было рассказано о статистике возникновения пожаров в автомобилях, о важности и необходимости наличия в автомобиле огнетушителя, так как им можно быстро потушить пожар в первые минуты его развития, что нередко может спасти жизнь человеку, его жилье и любимое авто, так как появляется реальный шанс локализовать огонь самостоятельно или оказать кому-то жизненно важную помощь.

Каждый человек должен знать, как устроен и как действует огнетушитель, уметь обращаться с ним. День рождения огнетушителя — это хороший повод не только рассказать его историю, но и напомнить людям о возможных последствиях пожаров, правилах и принципах борьбы с огнем.

ОНДиПР Гатчинского района предупреждает – не пренебрегайте собственной безопасностью! Ознакомьтесь заранее с устройством и инструкцией к огнетушителям, а также внимательно следите за сроком их годности.