Мы своих не бросаем!

Добровольчество в Гатчинском районе набирает обороты: участников движения «ZOV Федотовой – своих не бросаем» становится все больше. Гатчинцы стремятся помочь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Кто чем может. С теми, кто «за ленточкой», есть связь. Туда регулярно уходят машины с необходимым, здесь гатчинцы получают заказы: что нужно и сколько. По этим заказам формируются отправки.

То, что требуется всегда и без ограничений: маскировочные сети, окопные свечи, буржуйки. Эти буржуйки гатчинские умельцы делают из пустых газовых баллонов – так быстрее и дешевле. А сети плетут женщины. Это целая наука: тут важен цвет, размер, фактура ткани. Сети плетутся под заказ – для маскировки гаубицы, например. Определяющий фактор – местность и погодные условия. Снега в тех краях мало, поэтому самая востребованная расцветка – «грязь».

Окопные свечи делают из жестяных банок. В банки в качестве фитиля помещается скрученный картон, заливается парафином, и такими свечками можно даже обогреваться, поставив несколько штук в буржуйку вместо дров.

…К движению «ZOV Федотовой – своих не бросаем» продолжают присоединяться новые и новые добровольцы. В Гатчинском районе – несколько точек помощи нашим бойцам. Одна из них – в центре Гатчины, на Красной, 1-б, в духовно-просветительском центре Покровского собора. Координатор этого «клуба помощи» Наталья Сурикова рассказала, что нужно в первую очередь, и чем может помочь буквально каждый житель:

- Главное, в чем есть постоянная необходимость на фронте из того, что мы в состоянии обеспечить собственными силами, это такие расходные материалы, как свечи и сети. Окопная свеча – это картон, банка и парафин. Нам нужны жестяные банки – объемом не менее

400 г, можно и 800-граммовые, но не узкие. С хорошим срезом, чтобы не было острого режущего края. Подходят банки из-под зеленого горошка, кукурузы, консервированных фруктов. Парафин мы закупаем и тоже принимаем от жителей. Если у кого-то дома остались огарки свечей, невостребованные сувенирные свечки, которые любят дарить на Новый год, - нам все сгодится. И, конечно, требуются картонные коробки разного размера: и для упаковки, и для изготовления фитилей. Нам приносят и готовые свечи, уже упакованные. Вот, например, от Сяськелевского поселения уже есть несколько посылок.

- Как вы делаете сети?

- Сети мы плетем по заказу – нужного вида и размера. Полотно для сетей закупаем в Касимове Рязанской области – вся Россия там закупает со скидкой для волонтеров. Натягиваем эту рыболовную сеть на станину и навязываем на нее ленточки для камуфляжа. Ленты делаются с надрезами, чтобы все это смотрелось неоднородной массой, а походило на жухлые листья, траву. Материал для ленточек приходится искать. Сейчас все ткани камуфляжной расцветки раскуплены, а нужны определенные цвета: темно-зеленый, хаки, коричневый и серый темных оттенков. Если сеть предназначается для бронетехники – без зеленого. В качестве ткани для сетки подойдут и капроновые колготки – коричневые и черные, так что можно не выбрасывать, а приносить нам.

- Снега там совсем нет?

- Когда снег выпал на некоторое время, был заказ на белую сетку – мы вязали из тюля. Но, в основном это цвета грязи, разные земельные оттенки. Ткань обязательно должна быть одинаковой с обеих сторон, чтобы не вышло пестроты, и не блестящей, иначе это будет не маскировка, а мишень.

- А если покрасить ткань?

- Мы пробовали. Получилось. Нам дали 700 бутылок морилки, и наши женщины выкрасили – в коричневый цвет. По инициативе председателя избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского в 2022 году началось оказание помощи швейным мастерским. В сборе, приобретении и доставке тканей и морилки участвуют работники аппарата и члены Леноблизбиркома, территориальных и участковых избирательных комиссий. Помогают нам и сотрудники автобазы правительства региона.

Конечно, практичнее использовать готовые ткани. Мы выискиваем варианты подешевле в интернете – оптом, просим обрезки у швейных мастерских и принимаем ткани от жителей.

Кроме того, нам нужны простые ситцевые ткани любых расцветок, лучше всего – старые советские, без синтетики, на пошив мужских трусов. Есть запрос на нижнее белье. Жители иногда закупают готовое и приносят для отправки, а мы шьем, раз есть заказ и такая возможность. Сейчас в Покровском центре стоят две бытовые швейные машинки, и наши мастерицы шьют на них. В новое помещение мы привезем больше оборудования – нам стали дарить эти машинки, потому что шить надо много. Если у кого-то есть ненужная электрическая швейная машинка в условно рабочем состоянии, мы возьмем. Возьмем даже ручной «Зингер», потому что он шьет толстые ткани, а мы еще прошиваем стельки – вырезаем из войлока и сшиваем потом два слоя, делаем носилки – там тоже шитье.

- Вы говорите про новое помещение – где это будет?

- Спасибо главе администрации Гатчинского района Людмиле Николаевне Нещадим – нам выделили пустующее помещение на проспекте 25 Октября,

16-б, в здании бывшей прачечной и института. В духовно-просветительском центре Покровского собора не хватает места, к тому же по выходным там проводятся кружки, поэтому нам приходится все убирать. В новом помещении площадь больше 200 кв. метров, мы заключили договор на безвозмездное пользование и сейчас протапливаем этот зал и приводим его в порядок, чтобы можно было завезти стойки для сетей, оборудование и посадить швей.

Нам очень нужны рабочие руки, мы приглашаем всех, кто может выделить время на изготовление сетей, хотя бы час или два в день. Месторасположение удобное, в центре города: большинство наших помощников – пенсионеры, и не все могут ездить в Верево или на окраину Гатчины, где тоже есть мастерская.

- Наталья Николаевна, кто вам помогает, кроме добровольцев?

- Гатчинская администрация, совет ветеранов войны и труда. Нам закупили две дорогостоящие промышленные швейные машинки для шитья носилок. Теперь у нас есть закрепочная машинка, которая будет сшивать 145 перекрестий строп в носилках. То, что сейчас швеи делают вручную, занимает пять часов. А специальная машинка под управлением мастера справится за час.

Для изготовления буржуек мы получили несколько пустых газовых баллонов. У нас есть мастера, которые этим занимаются. Первый образец уже обкатан, есть понимание, за сколько можно сделать буржуйку, потому что варить из чистого металла и дольше, и дороже.

Предприниматель из Белогорки Александр Андреев пожертвовал нам полтора куба деревянных брусков для стеллажей и стоек, на которые натягиваются сети для плетения. Раньше приходилось эти бруски покупать. Спасибо ему большое за помощь!

А жители приносят ткани, банки для свечек, коробки, продукты. Все это очень ценно, потому что удобств и радости там, в окопах, прямо скажем, мало. И любая практическая, бытовая помощь нашим ребятам очень нужна. Так же, как и сгущенка, и консервы. У нас есть обратная связь, нам передают пожелания и благодарность бойцов. Особенно им приятны письма из родных мест, детские открытки, рисунки…

- Что сейчас принимают в Покровском центре?

- Прежде всего, нам нужны ткани и жестяные банки – это требуется постоянно, в неограниченном количестве. Для отправки в госпитали нужны костыли и ортезы. Также мы принимаем посылки с непортящимися продуктами, средствами гигиены, новое мужское белье. А еще мы выдаем пряжу, и мастерицы могут вязать для бойцов носки.

- Можно ли тем, у кого нет ни времени, ни умений, внести свою лепту деньгами?

- Конечно, и мы на эти пожертвования постоянно закупаем материалы – и ткани, и парафин для свечей, и многое другое. Можно перевести на карту или сделать пожертвование по безналу: у меня зарегистрировано юридическое лицо – автономная некоммерческая организация, и с началом мобилизации я свою деятельность переориентировала на помощь СВО. Есть реквизиты, любое юрлицо может перечислить деньги, все подотчетно. Пожилые люди предпочитают приносить наличные. Мы сразу же фиксируем такие пожертвования.

- Наталья Николаевна, почему вы этим занимаетесь?

- У меня никто не мобилизован, но я поняла, что просто сидеть и бездействовать не могу. Политическая повестка вызывает определенное напряжение. И его надо сбрасывать. Любая полезная деятельность помогает справляться с тревогой, страхом, беспокойством. И когда людям, у которых накопилось нервное напряжение, предлагаешь присоединиться к помощи СВО, они с готовностью помогают. Чувство сопричастности, полезности действует лучше любых успокоительных.

И еще один важный аспект: мы помогаем нашим землякам – тем, кто был призван из Ленинградской области и непосредственно из Гатчинского района. И это существенно. Обеспечить весь фронт сетями, свечками и буржуйками мы не сможем, но хотя бы наши бойцы получат эту поддержку, потому что все знают: мы своих не бросаем.

Екатерина Дзюба