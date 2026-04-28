В Ленинградской области началось строительство нового комплекса по переработке отходов «Рахья»

В паре с уже действующим КПО «Кингисепп» площадки смогут обрабатывать около 80% всех отходов Ленинградской области. Новый комплекс станет вторым объектом по переработке ТКО, реализуемым региональным оператором АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» при поддержке правительства Ленинградской области и ППК «РЭО».

Первый, КПО «Кингисепп», уже действует.

Старт строительства КПО «Рахья» прокомментировал Рашид Исмаилов, председатель Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области:

«Начало строительства комплекса по переработке отходов «Рахья» — это тот шаг, которого экологи, жители Всеволожского и Кировского районов, да и всего региона ждали долго. Мы прекрасно понимаем, что это не просто стройка нового объекта. Это прямое решение застарелой проблемы полигона «Лепсари».

Губернатор Ленобласти не раз подчёркивал: как только введём «Рахью», закроем «Лепсари» и сразу улучшим качество воды в реках и в акватории Ладожского озера. Для нас, экологов, это принципиальный момент. Старый полигон, куда годами свозили отходы без современной обработки, должен уйти в прошлое. Ленинградская область начинает программу «Чистая Ладога», и «Рахья» — один из ключевых элементов этой программы. Важно, что «Рахья» будет работать не одна.

В паре с уже действующим КПО «Кингисепп» они смогут обрабатывать до 80% всех твёрдых коммунальных отходов Ленинградской области. Это переход от банального захоронения к реальной сортировке и переработке.

Экосовет внимательно следит за этим проектом в рамках Мониторинговой группы. Начало строительства — наша общая маленькая победа. Теперь важно, чтобы все работы шли по графику, а жители понимали: вместо старых переполненных свалок мы строим современную и безопасную систему обращения с отходами».