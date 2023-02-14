Итак, она звалась Татьяна…

11 февраля в Коммунарский отдел полиции обратился 38-летний житель Коммунара, пенсионер по инвалидности, у которого некая беззубая дама похитила ноутбук и смартфон. Накануне вечером он встретил на Садовой улице малознакомую женщину по имени Татьяна и привел ее к себе в квартиру. Они вместе употребляли спиртные напитки, а потом хозяин пошел мыться и, выйдя из ванной, обнаружил, что женщина ушла, а вместе с ней исчезли ноутбук и телефон. Общий ущерб – 20 тысяч рублей.

Потерпевший назвал приметы подозреваемой: брюнетка славянской внешности, рост 165-170 см, передних зубов нет, одета в черную куртку и черные штаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.