Посредством портала Госуслуг в Управление поступило более 300 тысяч электронных обращений

Стороны исполнительного производства активно используют данную платформу для подачи обращений в территориальный орган принудительного исполнения. В прошедшем году в УФССП России по Ленинградской области посредством использования гражданами и представителями организаций портала Госуслуг поступило 307 310 заявлений.

Если у вас есть вопросы к приставу, подайте электронное обращение через портал Госуслуг: воспользуйтесь услугой «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб по исполнительному производству». Цифровой ресурс доступен для всех зарегистрированных пользователей.

Обращение может подать как сторона исполнительного производства, так и доверенное лицо (по доверенности) или законный представитель (родитель, опекун, попечитель, усыновитель).

Срок предоставления услуги зависит от типа заявления и жизненной ситуации. Ответ на обращение поступит в Личный кабинет заявителя.

Управление ФССП России по Ленинградской области призывает граждан экономить собственное время и при наличии вопросов к судебному приставу-исполнителю направлять электронное обращение через портал Госуслуг. Данная форма предоставления информации позволяет гарантировано получить ответ в электронной форме, в установленные сроки без личного посещения структурного подразделения судебных приставов.