Анна Данилюк: «Сила России – в людях»

По мнению вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Анны Данилюк, послание президента страны ориентировано на укрепление патриотического характера и отвечает вызовам времени во внутриполитическом и внешнем направлении.

«Та патриотическая позиция, гордость за свою страну и народ, которой сегодня была пропитана речь лидера страны, является объединяющим фактором для единства и сплочения общества. Именно это обеспечивает успешное и эффективное развитие государства. Ленинградская область в решение задач, поставленных президентом России, всегда ориентирована на адресную и точечную работу, которая начинается с удовлетворения жизненных запросов и потребностей людей на своих территориях. Уделяем особое внимание расширению возможностей для самореализации и раскрытию личностного и профессионального потенциала для молодежи. Формируем прочный фундамент в обществе – патриотизм, которое строится на уважении к традициям и ценностям нашей Родины, ее уникальной исторической самобытности. Уверена, сила России всегда была и будет – в людях, в широкой русской душе, взаимопомощи и искренности.»