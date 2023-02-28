Регион принял новую группу детей из ЛНР на реабилитацию

— Мы продолжаем наш совместный с Агентством стратегических инициатив и «Верным направлением» проект. Лучшие доктора региона в ближайшее время проведут обследование ребят и определят тактику восстановительного лечения. В рамках проекта мы задействовали мощности Детской областной клинический больницы и её отделения в Тихвине, ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Ленобласть 6 февраля приняла первую группу из семи маленьких пациентов из ЛНР. Пациенты завершают лечение в областной Детской клинической больнице и её тихвинского отделении.

На реабилитацию в наш регион до конца июня приедет в общей сложности 137 детей. В основном, у детей сложные неврологические диагнозы – ДЦП, Spina bifida, гидроцефалия и другие.

Организацией лечения и решением транспортных вопросов занимаются сотрудники Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда «Верное направление».

Ленинградская область стала участником федеральной программы развития реабилитации, благодаря чему удается эффективно развивать инфраструктуру медицинского восстановления. В прошлом году восстановительные процедуры были проведены для более 1,1 тысячи маленьких жителей нашего региона.