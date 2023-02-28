Все свободны. Кроме волка

- Мы даем зверю отдохнуть, – говорит ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков. – Следующая охота откроется весной – в апреле – на пернатую дичь.

- В прошлом году продлевали охоту на волка. А в этом?

- И в этом году это единственное исключение: охота на волка открыта до 31 марта. Волки расплодились, и численность их надо регулировать всеми возможными способами и пытаться довести до минимальной. Зимой волки активизировались. Так как кабанов отстреляли из-за опасности заражения африканской чумой свиней, корма волкам стало мало, и они пошли искать добычу в деревнях. В Гатчинском районе, в том числе в Выре, средь бела дня было съедено несколько домашних собак. Люди начали жаловаться, и охотники приняли меры.

- Как идет охота на волков?

- С января проведена большая работа по регулированию численности волка клубом охотников и рыболовов «Возрождение». В итоге добыто семь взрослых особей. Двух добыли из засидки и еще пять – в ходе коллективной охоты с флажками, в которой участвовали 13 членов охотколлектива, оклады по периметру составили порядка 6-7 километров. Организовал успешную охоту охотовед клуба М.В. Гусев, участвовали - председатель правления Ю.А. Иванов, егерь И.В. Дук, охотники Н.А. Кабанов, М.А. Бондаренко, А.Н. Петров и др. Это очень хороший результат. Жалобы на волков от жителей прекратились.

Екатерина Дзюба