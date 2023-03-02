Гатчинские гусляры: глубинная связь времён

На зрителей со сцены льется поток удивительной живой энергии и радости от соприкосновения с настоящим чудом. Послевкусие от такого праздника остаётся надолго. А ещё возникает желание узнать, как это у коллективов получается — в наше время высоких технологий и безумных скоростей словно остановить время, а точнее — обратить его вспять, возвращая нас к нашим глубинным корням и источникам.

Как всё начиналось

Началось всё с нескольких инструментов, которые нашел около сорока лет назад в Гатчинском Доме культуры Виталий Веселов. Сейчас Виталий Николаевич работает концертмейстером ансамблей, а тогда, в 1980-х годах, он был художественным руководителем Дома культуры.

- По образованию я музыкант, по природе музыкант-народник, - говорит Виталий Николаевич. - Народную культуру впитывал с самого детства, она всегда было близка моему сердцу. Начав работать в Гатчинском Доме культуры, увидел, что здесь есть гусли. Они были не у дел, никто на них не играл, а так нельзя — гусли должны быть в работе, иначе со временем они выходят из строя... Зажёгся идеей собрать ансамбль гусляров в Доме культуры. Я был знаком с руководителем ансамбля гусляров в Ленинграде, и в нём играла Ольга Леонидовна Сухляева. Уговорил ее взять на себя руководство новым коллективом в Гатчине, пообещал помогать всем, чем можно. Мы собрали все нужные инструменты, создали хорошую материальную базу.

- Мы начали работать в 1989 году, - вспоминает руководитель ансамбля «Перезвон» Ольга Сухляева. - Первоначально в Доме культуры уже был ансамбль «Коляды», которым руководила Татьяна Евгеньевна Маркова. И мы стали пробовать что-то делать вместе...

Эти волшебные гусли!

Гусли — инструмент уникальный. Будет возможность, попросите у музыкантов хотя бы подержать их в руках. Прикоснитесь слегка к струнам, и они сразу же отзовутся нежным звоном.

Гусли — один из самых древних русских инструментов, который когда-то считался даже символом Руси. Нередко тончайший звук гуслей сравнивают со звучанием натянутой тетивы. Кстати, тетива лука в древности называлась «гусла». Игра на гуслях считалась волшебной, способной творить чудеса. Под аккомпанемент гуслей-самогудов пели песни, рассказывали сказки.

- На гуслях можно играть то, что думаешь, - говорит Ольга Сухляева. - Когда касаешься их, словно открывается какая-то бездна, какая-то бесконечность. Когда этот инструмент звучит сам по себе — это просто космос!

Но в ансамбле гусляров «Перезвон» звучат не только гусли. Здесь собран целый арсенал традиционных инструментов, среди которых есть и оркестровые народные, и настоящие фольклорные - гусли и балалайки, свирели и жалейки, колесная лира и волынка.

В основе репертуара – музыкальный фольклор Ленинградской области, но здесь изучают и традиции других областей России. На репетициях дети и взрослые поют, пляшут, играют в народные игры. Участники ансамбля узнают о старинных обычаях, традициях нашего народа. А желающие могут научиться азам игры на народных инструментах.

«Перезвон» и «Коляды» - две половинки целого

- Когда мы играем на гуслях на каких-либо концертах или фестивалях, то все отмечают какую-то определенную музыкальность, тонкость, особую культуру звука, культуру взаимоотношений, - говорит Ольга Леонидовна. - И это всё рождается не из игры на гуслях, а из отношений человеческих. К тому же всё у нас идёт в преломлении через традиционную культуру.

...Конечно, у нас не музыкальная школа: наши дети не осваивают нотную грамоту в полном объёме. Но я всю жизнь пропагандирую следующее: если игре на инструментах учить в отрыве от жизни, то они менее жизнеспособны, чем в музыкальной школе. У выпускников школы будущее определено: они могут играть, учиться дальше и становиться профессиональными музыкантами. В Доме культуры дети не успевают так хорошо освоить инструменты, а значит надо привязать их к традиционной культуре. Для этого мы и соединили два коллектива — фольклорный ансамбль «Коляды» и ансамбль гусляров «Перезвон».

Связь поколений

В разное время ансамблем «Коляды» руководили Дмитрий Борисович Цуварев и Лидия Васильевна Румянцева. Все знания и умения до сих пор бережно передаются педагогами по цепочке — из поколения в поколение.

- Лидия Васильевна — вообще удивительный человек: всё, к чему она прикасается, становится настоящим. Наши взаимоотношения выстроены её душевным теплом, - отмечает Ольга Сухляева.

- Инструментов у нас хватает, и с этим можно делать все, что только захочешь! - говорит она. - И очень важно, чтобы всё это не пропадало, чтобы это можно было передать другим. И такие люди к нам приходят, а кто-то просто возвращается, как, например, наша бывшая ученица Ксения Зинина.

Ксению в ансамбль «Перезвон» привела мама. Параллельно она занималась в хоровом классе музыкальной школы.

- Но уже тогда я чувствовала, что настоящий фольклор — именно здесь, в ансамблях «Перезвон» и «Коляды», - говорит Ксения. - Меня тянуло именно в сторону достоверной, традиционной культуры. После школы поступила в консерваторию, где изучала музыкологию и народную культуру. Диплом писала по теме «Гатчинская свадьба». А теперь вернулась в ансамбль уже в качестве профессионала и занимаюсь с детьми в ансамбле «Коляды».

Учиться играть на гуслях — всем классом!

Среда — день репетиционный для обоих ансамблей. В студии «Перезвона» на гуслях играют девушки, которых наставляет Ольга Сухляева. В студии ансамбля «Коляды» собрались малыши, к которым подключились и их мамы. Малыши старательно повторяют за Ксенией Олеговной простые танцевальные движения. Для них это пока ещё игра, которая, тем не менее, вводит их в таинственный, сказочный и глубокий мир русской традиционной культуры.

- Много лет назад нашей деятельностью заинтересовался директор гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Николаевич Сергеев, - рассказывает Ольга Леонидовна. - И учителя стали приводить к нам на занятия детей целыми классами. Например, учительница начальных классов Елена Ивановна Рыжкова приводит к нам уже четвертое или пятое поколение своих учеников. Концертмейстер коллектива «Коляды» Лидия Румянцева «взяла на воспитание» 4а-класс из гимназии.

Приходящий на занятие класс делится на две половины — примерно по двенадцать человек. Одна часть детей занимается на инструментах, а вторая - в фольклорном ансамбле. Через полчаса группы меняются местами.

- Каждый из детей может определиться сам, что ему ближе, чтобы развиваться в этом направлении, - говорит Ольга Сухляева. - И всё это делается как-бы ненароком, естественно. Кто-то из этих ребят остается с нами и после окончания начальной школы. А вообще у нас занимается сразу несколько поколений — играют дети, играют мамы, причем дети иногда обгоняют мам. Взрослеют дети из разных составов, и кто-то из них тоже остаётся с нами.

Капустники в деревне Брызгово

- Все дети у нас изначально проходят путь от освоения традиционной культуры к игре на инструментах, - говорит Ольга Леонидовна. - Какой смысл учиться играть на гуслях, если дети не знают, откуда эти гусли взялись? В фольклорном ансамбле ребята изучают традиционную культуру по календарным народным праздникам, по детскому фольклору, начиная от пестушек, колыбельных и так далее.

...Дети занимаются у нас с четырех лет, и это лучший возраст для того, чтобы приучать их к любым делам. Ребенку никогда не рано заниматься трудом. А вот поздно - может быть: позже он может просто не захотеть учиться чему-либо. А когда это органично входит в его жизнь, тогда у него даже мыслей нет, что это можно не делать. На Руси всегда выделяли детям какое-то место рядом со взрослыми, постепенно приучая их к труду.

Участники ансамбля часто бывают на родине Ольги Сухляевой — в деревне Брызгово Волосовского района.

- Мы проживаем это все по-настоящему, - говорит Ольга Леонидовна. - Современные дети в самом деле не знают, как это — сено ворошить и складывать, зачем и почему это надо. А у нас такая система: мы ездим к нам в Брызгово, иногда целыми группами — как в экспедицию! В деревне ставим самовар с углями, проводим праздники, колядуем, поём песни, завиваем берёзки, разыгрываем спектакли и представления. Мы можем сделать праздник из любого мероприятия! Так, например, мы заготавливаем с детьми капусту, делая вокруг этого целый семейный праздник. Но, прежде всего, эта капуста должна быть выращена на своей грядке, а не куплена в магазине. Капуста растет у нас в Брызгово на грядке, и ребята иногда помогают поливать или полоть эту грядку. Мы собираем с детьми капусту, рубим её сечками, складываем в настоящую деревянную кадку. Кстати, всё это есть и здесь, в нашей студии.

Гусляры на карте Европы

Народные ансамбли «Перезвон» и «Коляды» - лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, как российских, так и международных. На стене в студии ансамбля «Перезвон» висит карта, на которой изображены все маршруты коллектива — с положенными стрелочками и фотографиями.

- Мы бывали много где: в Греции, Италии, Франции, Бельгии, Польше, Финляндии, Словакии, Черногории, Македонии, Литве, Эстонии, - говорит Ольга Сухляева. - И всегда и везде нас встречали очень хорошо. Иной раз мы начинаем ценить свою культуру через восприятие её другими людьми.

Как говорит Ольга Леонидовна, добиться таких успехов было бы сложно, если бы не всесторонняя многолетняя поддержка руководства Гатчинского Дому культуры, которая продолжается и по сей день. Но главное, конечно, даже не результаты конкурсов, а любовь.

- Чтобы быть хорошим педагогом, нужно очень сильно любить. Любить то, что делаешь, любить детей, - говорит Ольга Сухляева. - У нас с Лидией Васильевной Румянцевой разные подходы: она влюбляется в детей и начинает их учить, а я начинаю учить детей, а потом влюбляюсь в то, что они делают. И нам это никак не мешает ни взаимодействовать, ни получать хорошие результаты.

Конечно, маленькие «гусляры» рано или поздно взрослеют и уходят в разные сферы такой большой и интересной жизни. Но что-то они всё-таки обязательно уносят с собой в эту взрослую жизнь — то, что не позволяет им разорвать тонкую, но очень важную связь со своими корнями.

Юлия Лысанюк





#Культурный Меридиан