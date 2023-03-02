Распутывая следы…

О работе следопытов-учетчиков рассказал ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков.

- По всей территории региона закладывается сеть маршрутов длиной от 5 до 13 км, маршруты распределяются по площади равномерно. Подсчет ведется два дня. В первый день все следы зверей на маршруте затираются – засыпаются снегом, чтобы было понятно: этот след уже не свежий. На следующий день учетчик идет по этому же маршруту и считает все свежие пересечения следов, а также птиц, которые попадаются ему на пути – рябчика, глухаря, тетерева и других.

Все записывается в журнал, потом данные обрабатываются, экстраполируются на всю территорию, заносятся в компьютерную программу, которая автоматически высчитывает относительную плотность каждого вида зверей, дающих зимой след. Это лось, кабан, заяц, лисица, куница, волк. В оттепель иногда попадается енотовидная собака. Зимний маршрутный учет всегда ведется по снегу. В южных районах, где снега нет, применяют другие способы учета.

- Для чего используются данные учета?

- Для будущей охоты. Учетчикам выдаются специальные карточки на каждый маршрут, и в этих карточках они указывают, где и сколько пересечений следов они заметили. Потом все данные карточек суммируются, охотпользователи делают отчет и отправляют в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Оттуда данные уходят в Москву, и по этой численности нам выдают квоты на добычу. Основная масса маршрутов уже пройдена, теперь ведется подсчет.

- Где проходят маршруты?

- Маршруты прокладываются с учетом ландшафта. Например, если у нас 70% леса, 20% болота и 10% поля, то, соответственно, маршрут должен проходить пропорционально в таком же процентном соотношении: 70% – по лесу, 20% – по болоту и 10% – по полю. Есть специальная компьютерная программа, там видно, где какие маршруты заложены. Главное, они должны равномерно проходить по всей территории района и области.

- Насколько точны подсчеты?

- Учет, конечно, относительный, но плотность зверя он показывает достаточно точно. Если мы знаем плотность на 1000 га, можно рассчитать и на всю территорию.

Этот учет делается ежегодно, методики меняются, но принцип остается. К апрелю будем примерно знать, сколько у нас в районе лосей, кабанов, лисиц, зайцев беляков и русаков.

- А что, след беляка и русака как-то отличается?

- Заяц беляк и заяц русак не отличаются по следу, но обитают в разной местности. Поэтому в зависимости от того, где встречаются следы, можно определить вид. Но русака в наших краях мало – у нас в основном беляк.

- Кто занимается подсчетом – егеря?

- Это довольно трудоемкий процесс, в котором задействован весь егерский состав охотпользователей, плюс привлекаются опытные охотники, которые разбираются в следах. Охотпользователи – это организации, которые закрепили за собой охотничьи угодья. В Гатчинском рай-оне это клуб охотников и рыболовов «Возрождение», НП «Мир», НИИ Лесного хозяйства Санкт-Петербурга и Чащинский лесопункт. Плюс небольшой участок общедоступных угодий.

- По результатам прошлых лет, насколько сильно колеблется численность зверя в наших лесах? Кого много, а кого – мало?

- Численность основных видов стабильна, резких перепадов нет. В отличие, например, от 90-х годов, когда отмечалось значительное сокращение популяции лосей буквально за год. Но численность кабана сейчас упала в связи с искусственным регулированием по рекомендациям ветеринаров – во избежание заноса африканской чумы свиней. Так что кабана в районе мало.

Глухаря достаточно, тетеревов могло бы быть и побольше. Заметно увеличивается численность серой куропатки, которую мы несколько раз выпускали в Гатчинском районе для возобновления популяции. Теперь она расселилась и уже встречается не только там, где мы ее выпустили, но и в соседних поселениях. Видимо, серую куропатку здесь все устраивает.

Радует высокая численность косуль. Это, как правило зависит от погодных условий, от количества волков. Косули живут небольшими обособленными группами, но попадаются стада по 7-8 особей. Так им легче выживать. Косуля тяготеет к жилью, а у нас густонаселенный район, и косуля старается держаться поближе к деревням, там яблони, и она с удовольствием существует рядом с человеком.

- Павел Геннадьевич, а как считают медведя, который зимой спит и следов не оставляет?

- Медведя считаем другими способами. Например, сельхозпроизводители сажают овес, и медведь приходит кормиться на совхозные поля. Охотпользователи также сажают кормовые поля, обычно на краю леса. К осени овес созревает – медведь тут как тут, и егеря со своих вышек ведут учет. А весной, как только медведь выходит из берлоги, можно измерить размер следа медвежьей лапы, и по этим размерам определить, сколько медведей, медведиц и медвежат у нас живет.

Барсуки и бобры тоже зимуют в норах, но они живут поселениями, и егеря знают, где сколько поселений и, соответственно, зверей. Так что учеты численности проводятся круглогодично, но зимний – основной.

Екатерина Дзюба