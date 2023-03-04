История Гатчинской мельницы и Розовой дачи на страницах «Гатчинской правды»

Сегодня мы расскажем, как сложилась судьба усадьбы Штакеншнейдера, включающей Розовую дачу и Гатчинскую мельницу, после того, как она стала объектом культурного наследия. Временной период взят с 1972 года (за два года до присвоения статуса объекта культурного наследия (ОКН) по 2022 год, потому что именно 50 лет назад на фасаде Розовой дачи была торжественно открыта мемориальная доска.

50 лет назад: когда было что охранять

Об ее открытии 19 июля 1972 года написала Ирина Холмова в заметке «Академик из Пудости». На фотографии Аркадия Каца у Розовой дачи запечатлены участники митинга: заведующий отделом культуры Гатчинского горисполкома С.Н.Бондаренко говорит «о благодарной памяти советского народа о славных сынах России», председатель месткома колхоза имени 18 партсъезда В.С.Логинов выражает просьбу отреставрировать дом, а ответственный секретарь Гатчинского районного отделения общества охраны памятников истории и культуры А.Ф.Федоров благодарит «правление колхоза, которое личным участием и средствами помогло увековечить память уроженца гатчинской земли». Местная жительница Зинаида Петровна Скворцова, которая к этому времени уже 25 лет живет в Розовой даче, приспособленной под многоквартирный дом, вспоминает слова «старых людей» о том, что Андрей Иванович Штакеншнейдер заботился о крестьянах и часто помогал им. Поэтому следует прислушаться к просьбе земляков архитектора и отреставрировать памятник истории.

Охранный статус этот объект культурного наследия получил постановлением совета министров РСФСР 4 декабря 1974 года. До этого и практически все советские годы газета писала об усадьбе и мельнице, как достопримечательности Гатчинского района. Так, 18 апреля 1973 года в рубрике «Люби и знай свой край» вышла заметка Б. Шатунова «Мыза-Ивановка». Интересна она тем, что дополнена фотографией Аркадия Каца, запечатлевшей, как выглядит дом Штакеншнейдера.

Охраняется государством

Первое упоминанием в несколько предложений о том, что Розовая дача, принадлежавшая семье архитектора Штакеншнейдера, взята на учет, появляется 23 апреля 1975 года в статье «Охраняется государством» председателя садово-парковой секции Гатчинского отделения ВООП Бориса Удальцова. «Там сохранились: усадебный дом, мельница, погреб, кузница и навес для сена. Все сооружения, кроме дома, каменные», - указывает Борис Александрович.

Через полтора года, 27 ноября 1976 года, А.Кузнецов в заметке «Старая мельница» уже обращает внимание на ее плачевное состояние. «Построенная на реке Пудость, за пять лет до рождения города, она перестала работать для людей совсем недавно, в 1967 году». Старожилы вспоминают о добросовестных хозяевах мельницы и плотины, которые работали здесь после революции. Уроженец этих мест Эдуард Андреевич Няпис рассказывает, как после войны люди дружно трудились над восстановлением мельницы. «Здание мельницы было построено заново, плотину укрепили, старые водяные колеса, которые были до 4 м в диаметре, заменили турбинами. Гатчинская мельница в тяжелые послевоенные годы была для людей источником энергии и радости».

Но время не стоит на месте. Мельница осталась без работы. Долгое время водяную труженицу эксплуатировал Гатчинский райпищекомбинат, но когда производство «Геркулеса» перевели на Рощинский крупяной завод, ее турбины остановились навсегда. Здание купил колхоз. Здесь разместился картонажный цех. Плотина, потеряв хозяев, постепенно разрушилась. Река заметно обмелела. Ключи у ее истоков стали бить не так энергично. В некогда форелевой реке рыбы стало очень мало. Дом Штакеншнейдера все так же требовал реставрации. И как вывод – нужно срочно восстанавливать историческую мельницу и всю Мызу-Ивановку. Причем, начиная с плотины на реке Пудость.

И все же, какое время – такие акценты и, соответственно, публикации. В 1960-70-е годы в центре внимания общества охраны памятников - память о Великой Отечественной войне. Начинается и разворачивается движение «Пушкинские места в Гатчинском районе», появляются заметки о «забытых усадьбах великих творческих деятелей».

В нескольких строках в заметке «Память обязывает сохранить» 26 января 1983 года Л.Григорьева пишет о неудовлетворительном состоянии дома архитектора и выделении средств на «реставрацию». Но как она проходит – не в этом, не в следующем году информации нет.

Когда нет хозяина

Начинается перестройка: на страницах газеты - особое внимание к дореволюционной истории Гатчины, района и страны, общественность призывает спасти то, что еще не утрачено.

Член городского общества охраны памятников А.Рыжков в заметке «Дом в Пудости» 20 июня 1986 года описывает состояние усадьбы и публикует свой рисунок дома. Он поясняет, что сохранившийся дом построен в конце 1850-х годов на месте старого. На фасаде еще сохранилась мемориальная доска, но здание сильно обветшало и требует ремонта. Главная проблема: у дома нет хозяина! Как пояснил мастер В.Г.Истомин, по плану 1986 года 6-й Гатчинский участок специальных научно-реставрационных мастерских должен провести по дому Штакеншнейдера консервационные работы, на что ассигновано 5 тысяч рублей. «Жизненно необходимо, чтобы у дома появился хозяин. Очень бы хотелось, чтобы настоящая публикация помогла решению этого вопроса», – заключает автор.

28 ноября 1989 года газета публикует интервью начальника Гатчинского реставрационного управления треста «Леноблреставрация» Соса Мартиросовича Григоряна «Сберечь для потомков», где сказано о планах реставрации Розовой дачи на следующий год.

Через 1,5 года этот же руководитель в заметке «Кто услышит реставраторов: Гатчинское реставрационное управление на грани финансового краха» от 15 марта 1991 года говорит о нехватке средств и других острых проблемах.

В июле этого же года А. Юрьев (писатель и журналист И.Г. Любецкий) очень эмоционально, с болью в душе рассказывает о «Судьбе «Розовой дачи».

- Боже ты мой! До чего мы оподлели и опустились буквально за два последних десятилетия, превратив волшебную сказку, сотворенную руками человеческими, в мерзость и запустение. Полуразрушенная, полусоженная, загаженная, заплеванная и наполовину разворованная местными жителями и иными приезжими любителями «изящного» из близлежащего «Санкт-Петербурга», - таким предстал дом Штакеншнейдера.

Журналист беседует с автором проекта восстановления Розовой дачи, сотрудником «Спецпроектреставрации» Валентиной Васильевной Экк. «На даче было более 30 комнат и залов - если их восстановить, получится великолепный культурный центр для жителей поселка. Да и не только…», - взволнованно делится планами Валентина Васильевна.

Бригадир плотников Николай Михайлович Бизюков подтверждает, что умения и мастерства хватит, были бы материалы и средства. Их, по словам С.М.Григоряна, «отпущено на 1991 год достаточно – 300 тысяч рублей. Но беда в том, что деньги не подкреплены материальными фондами и нарядом».

Пообщался автор и с добровольной хранительницей местного архитектурного памятника Вассой Михайловной Михайловой. На тот момент она уже несколько десятилетий жила в этом здании и, как могла, сохраняла его. Еще с малолетними местными и приезжими недорослями бабушка справлялась. А вот со взрослыми любителями «костра и вина» сражаться ей было не под силу.

Тогда же, гуляя по усадебному парку, обнаружили за забором «новостройки» мраморную вазу, уворованную с Розовой дачи. Вазу изъяли и водворили на место. Статья оставляет робкую надежду, что пройдет год-другой и Розовая дача обретет вторую жизнь. Этого не случилось.

В заметке от 18 ноября 2003 года «По бревнышку, по кирпичику» журналист «Гатчинской правды», житель Мызы-Ивановки З.В.Скорнякова пишет о пожарах, которые уничтожили Розовую дачу. Это еще один крик души. «От усадебного комплекса, который существовал еще 20 лет назад, осталась одна огромная кирпичная труба (фото К.Буша). Процесс разрушения, растаскивания деревянных строений по бревнышку начался после того, как была разбита мемориальная доска, висевшая на фасаде. Но еще скорее пошел после убийства последней жительницы этого дома бабы Вассы».

Зинаида Васильевна встречается с главой администрации Пудостьского сельского поселения М.А.Онуфриевой.

- Этого можно было избежать, если бы владелец памятника КГИОП скоординировал усилия по его охране. Подключил бы милицию, добился бы дополнительного финансирования на его охрану, - прокомментировала событие Марина Александровна.

Как и предыдущие публикации, статья завершается вопросами: «А не нужнее ли эти памятники жителям той местности, где они расположены? И не передать ли их в других руки? Только в чьи? Вот в чем вопрос».

На пути к возрождению

О возможности восстановления исторических памятников – Розовой дачи и Гатчинской мельницы и конкретных планах людей, объединенных сейчас АНО «Гатчинская мельница», рассказывает статья «Возвращение «Розовой дачи», опубликованная 5 августа 2010 года. В рабочем совещании приняли участие руководители администраций Гатчинского района и Пудостьского поселения, предприниматели и работники культуры. По мнению главы администрации Пудостьского поселения Р.О. Дерендяева, главный вопрос на то время – в чьей собственности земля.

- Наша задача сегодня – разобраться с собственниками и понять, что нужно сделать, чтобы комплекс начал работать на благо района и области. Самое главное, что в Пудости есть люди, заинтересованные в ее восстановлении, с конкретными деловыми предложениями, которые уже сегодня можно рассматривать и обсуждать, - подводит итог встречи руководство Гатчинского района.

Появилась надежда. В эти годы в газете вышло множество публикаций просветительского содержания о Мызе-Ивановка и Штакеншнейдере гатчинских журналистов и краеведов. Так, за четыре месяца в «Гатчинской правде» выходит более десятка статей писателя и краеведа А.В. Бурлакова под общим заголовком «Десять веков истории Пудости».

8 апреля 2014 года в музее города Гатчины состоялось открытие выставки, рассказывающей об имении Штакеншнейдера. Выставка получила много положительных отзывов. В статье «Мельницу Штакеншнейдера можно увидеть в гатчинском музее» А.В.Горбатенко рассказывает о проекте по восстановлению и приспособлению Гатчинской мельницы, а также о неготовности нынешнего владельца старинной мельницы идти на контакт либо самим вкладывать в нее силы и средства.

У заброшенной усадьбы есть защитники, которые по мере сил пытаются спасать историко-культурный памятник, по несчастью оказавшийся под надзором, а точнее безнадзорностью, федералов. В заметке Юлии Лысанюк «Пудостьская библиотека: в кругу культурных трансформаций» 26 мая 2015 года рассказывается о подвижнице, заведующей Пудостьской библиотеки Наталье Остонен и ее единомышленниках. Газета упоминает о просветительских проектах Пудостьской библиотеки и субботниках по уборке памятного места.

Нужно отдать должное инициативным группам местных жителей. Привлекая внимание к проблеме сохранения остатков памятника, они написали массу обращений в органы власти. На коллективное письмо в редакцию «Спасите Гатчинскую мельницу!» (опубликовано 17 сентября 2020 года), подписанное несколькими десятками жителей Мызы-Ивановка, газетой был получен ответ от заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области – начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Г.Е.Лазаревой. Она пояснила, что мельница входит в состав объекта культурного наследия федерального значения, и что расходы на его содержание и поддержание в надлежащем состоянии обязан осуществлять собственник. А кто и как его заставит это сделать – ответа нет.

В 2022 году, 13 марта, в статье «Гатчинская мельница: для одних – история, для других – цех» представлены все основные вехи истории объекта культурного наследия. Вновь рассказывается о проекте «Приспособление усадьбы Штакеншнейдера», выполненном студентами ГАСУ в 2013 году, который до сих пор никому не пригодился.

Сейчас вопрос о собственности земли не стоит на повестке – все в свободном доступе в интернете. В настоящее время остатки усадьбы – во владении двух хозяев. Участок земли чуть шире фундамента бывшей Розовой дачи - в собственности территориального управления Росимущества (в настоящее время - в собственности администрации Гатчинского района), а второй участок рядом с Розовой дачей, где расположены мельница, погреб и родник – в собственности ЗАО «Черново». Причем, мельница и погреб, входящие в перечень объекта, зарегистрированы в собственности сельхозпредприятия, как «нежилое здание полиэтиленового и картонажного цеха» и «нежилое здание склада».

Также в статье приведен ответ заместителя председателя правительства Ленобласти – председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя на вопрос гатчинцев: дойдет ли очередь до реставрации или хотя бы консервации Гатчинской мельницы? Он тот же, что и два года назад: ответственность за сохранение объекта культурного наследия несет собственник, а как его заставить, увы, ответа нет.

В ноябре состоялась презентация АНО «Гатчинская мельница», нацеленного возродить к жизни это памятное место. Как дальше будут разворачиваться события, покажет время.

Татьяна Можаева