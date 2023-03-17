Память бессмертна

Торжественное открытие мемориальных досок состоялось 13 марта. Ученики Войсковицкой школы №1, военнослужащие и ветераны 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Рядовой контрактной службы Олег Морозов, выпускник школы 1994 года, получил смертельное ранение 13 марта 2000 года в Чечне, в населенном пункте Комсомольское, при выполнении служебно-боевых задач по уничтожению бандформирований. Указом президента Российской Федерации от 14 октября 2000 года Олег Морозов награжден орденом Мужества (посмертно). Ему был всего 21 год. Похоронен в д. Тяглино.

Военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии старший сержант Евгений Семенов погиб 13 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в зоне проведения военной спецоперации - в селе Новопетровка Херсонской области. В ходе СВО Евгений Семенов являлся командиром танка, ранее он участвовал в спецоперации в Сирийской Арабской Республике. Евгений Морозов награжден медалью генерала армии Маргелова, орденом Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно).

Информация и фото: Росгвардия. Северо-Западный округ