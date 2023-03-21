«Тёплые сказки Шерстяной вороны»

Валяная шерсть — материал волшебный, потому что из него можно сделать практически все. Елена Юрьевна - человек очень творческий. Она создает из войлока самые разнообразные вещи: интерьерные игрушки, модные сумки, яркие бусы и броши.

«Я всегда любила рисовать и мастерить что-нибудь своими руками, - рассказывает рукодельница. - О фелтинге (валянии) узнала совершенно случайно. Шерсть - очень приятный материал для работы: однажды взяв ее в руки, уже невозможно было остановиться. Я смотрела мастер-классы в интернете, посещала выставки. Каждое изделие – эксклюзивная вещь, повторить такое уже не получится. Эти работы хранят тепло моих рук, они очень приятные на ощупь. Я получаю огромное удовольствие при работе с шерстью, сам процесс приводит в равновесие мои мысли и чувства».

Валяние (фелтинг, фильцевание) — особый вид декоративно-прикладного искусства. Это очень увлекательный творческий процесс. Но валяние войлока – это еще и трудоемкая работа, так как сам процесс занимает много времени, а работа осуществляется вручную.

Существует две техники валяния – мокрое валяние и сухое. Сухое применяется для создания объемных изделий - игрушек, бижутерии, авторских кукол и др. Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, полотен – одним словом, плоских изделий.

Сиверская библиотека им. А.Н. Майкова приглашает всех желающих поближе познакомиться с техникой валяния шерсти и даже самостоятельно смастерить какое-нибудь изделие. В библиотеке будут проводиться мастер-классы по валянию: для записи в группу нужно обратиться к сотрудникам библиотеки. В результате вы сделаете первые шаги к освоению этого волшебного вида искусства и создадите чудесные, красивые игрушки и тёплые изделия. Ведь лучше начать и ошибиться, чем не начать вовсе!

Адрес Сиверской библиотеки им. АН. Майкова: поселок Сиверский, ул. 123-й Дивизии, д. 2а.

По материалам Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова