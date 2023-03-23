Регионы будут вместе защищать экологию водной системы Балтики

Особое внимание на необходимость сохранения уникальных природных объектов обратил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, предложив провести работы по оздоровлению особо ценных экосистем, включая объекты Невско-Ладожского водного бассейна.

Этим предложением президент поддержал инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, высказанную в 2022 году в Совете Федерации РФ, о разработке нацпроекта по защите Ладоги и Невы по примеру защиты Волги и Байкала.

Подписанное сегодня соглашение регулирует межрегиональное взаимодействие по сохранению и восстановлению водной системы: Онежское озеро – Ладожское озеро – река Нева – Финский залив и станет одной из основ для включения мероприятий по экологическому оздоровлению водной системы в объединенный федеральный проект «Оздоровление водных объектов» с 2025 года.

Соглашение подписали руководители уполномоченных профильных органов – Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. От Ленинградской области подпись под документом поставил председатель комитета по природным ресурсам Денис Беляев.

XXIII Международный экологический форум «День Балтийского моря» проходит в рамках ХХII Международного форума «Экология большого города» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он объединяет на одной площадке органы власти, экспертов, общественность, бизнес для обсуждения актуальных тенденций в области охраны окружающей среды. Форум проходит под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, входит в план работ Морской коллегии при правительстве Российской Федерации.