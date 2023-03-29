Регионы будут вместе защищать Балтийскую водную систему

Соглашение подписали руководители уполномоченных профильных органов ― Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. От Ленинградской области подпись под документом поставил председатель комитета по природным ресурсам Денис Беляев.

Особое внимание на необходимость сохранения уникальных природных объектов обратил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, предложив провести работы по оздоровлению особо ценных экосистем, включая объекты Невско-Ладожского водного бассейна.

Этим предложением президент поддержал инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, высказанную в 2022 году в Совете Федерации РФ, о разработке нацпроекта по защите Ладоги и Невы по примеру защиты Волги и Байкала.

Подписанное на экологическом форуме соглашение регулирует межрегиональное взаимодействие по сохранению и восстановлению водной системы Онежское озеро ― Ладожское озеро ― река Нева ― Финский залив. Оно станет одной из основ для включения мероприятий по экологическому оздоровлению водной системы в объединенный федеральный проект «Оздоровление водных объектов» с 2025 года.

XXIII Международный экологический форум «День Балтийского моря» прошел в рамках ХХII Международного форума «Экология большого города» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он объединил на одной площадке органы власти, экспертов, общественность, бизнес для обсуждения актуальных тенденций в области охраны окружающей среды.

На площадке Экспертного клуба прошло обсуждение межрегионального соглашения о сотрудничестве по сохранению и восстановлению Балтийской водной системы.

Эксперты назвали наиболее перспективные точки взаимодействия, а также поразмышляли о том, какими могут быть первые шаги в рамках реализации дорожной карты соглашения.

Аналитик Анна Петрова уверена, что Санкт-Петербург и Ленинградская область ― два смежных региона, которые обязаны совместно разрабатывать ряд нормативно-правовых и социально значимых проектов для улучшения качества жизни жителей. Во многих вопросах, тем более в вопросах охраны окружающей среды, нужно стирать границы и действовать сообща.

- В связи с этим ― решение грамотное, правильное. Главное, чтобы написанное на бумаге реализовалось в жизни беспрепятственно. Отмечу, что экологическое просвещение в данном вопросе, как и в сфере мусорной реформы в целом, играет самую актуальную и востребованную роль. Помимо создания инфраструктуры, должна быть налажена активная информационная, образовательная работа по культурно-нравственному просвещению людей, начиная с азов, - отметила Анна Петрова.

Борис Корсунский, генеральный директор группы компаний «Артефакт», член Общественной палаты Чувашской Республики, согласен, что невозможно заниматься оздоровлением Балтийской водной системы частично, в данном вопросе нужен комплекс мер, принятый регионами страны, имеющими непосредственное отношение к этому водному объекту.

- Безусловно, подписанное на Международном экологическом форуме «День Балтийского моря» соглашение о сотрудничестве позволит эффективно взаимодействовать для сохранения и восстановления Балтийской водной системы, формировать единые подходы для разных регионов, обеспечит обмен лучшими практиками, которые помогут сохранить экологию Балтийского моря, прокомментировал он.

Председатель комиссии Общественной Палаты Ленинградской области, кандидат политических наук Вероника Каторгина напомнила, что проект закона Ленинградской области «Об охране Ладожского озера» вносился ещё в 2012 году, но в то время поддержки не получил.

- Отрадно, что всего через 11 лет инициатива была реализована в форме соглашения. Очень хочется, чтобы предложения по охране Балтийской водной системы не остались только на бумаге, а были реализованы в действительности. А кроме этого, были бы еще внедрены в практику орудия лова ― модифицированные мережи, акустические отпугиватели, чтобы снизить попутный прилов морских птиц и млекопитающих, что позволило бы сохранить и восстановить биоразнообразие Балтики и Ладоги, - отметила эксперт.