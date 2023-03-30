Против полигона «Монита»в Гатчинском районе завели уголовное дело

По поручению председателя Следственного комитета России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил хранения отходов I-IV классов опасности ООО «Монита» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как сообщает пресс-служба ведомства, органами следствия установлено, что вследствие нарушений правил хранения отходов I-IV классов опасности ООО «Монита» 17 февраля 2023 года произошло возгорание на полигоне, которое по настоящее время не ликвидировано. В результате горения произошел выброс оксида углерода, оксида и диоксида азота, углерода в атмосферный воздух, создав угрозу причинения существенного вреда здоровью людей, проживающих вблизи полигона.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам предварительного следствия действиям должностных лиц контролирующих органов будет дана юридическая оценка.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области