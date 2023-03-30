Против полигона «Монита»в Гатчинском районе завели уголовное дело
В Гатчинском районе по факту нарушения правил хранения отходов ООО «Монита» под Вырицей возбуждено уголовное дело. Деятельность полигона сочли опасной для здоровья людей.
По поручению председателя Следственного комитета России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил хранения отходов I-IV классов опасности ООО «Монита» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Как сообщает пресс-служба ведомства, органами следствия установлено, что вследствие нарушений правил хранения отходов I-IV классов опасности ООО «Монита» 17 февраля 2023 года произошло возгорание на полигоне, которое по настоящее время не ликвидировано. В результате горения произошел выброс оксида углерода, оксида и диоксида азота, углерода в атмосферный воздух, создав угрозу причинения существенного вреда здоровью людей, проживающих вблизи полигона.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам предварительного следствия действиям должностных лиц контролирующих органов будет дана юридическая оценка.
Фото: СУ СК России по Ленинградской области