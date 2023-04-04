Время профессионалов

В Гатчинском Доме культуры 3 апреля состоялось торжественное награждение призеров и победителей. Открыло церемонию чествование юниоров в Голубой гостиной. Награды вручали председатель комитета общего и среднего образования Ленинградской области Вероника Реброва и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Гатчинские школьники – в числе призеров. В компетенции «Изготовление прототипов» третье место заняли ученики Гатчинской гимназии им. Ушинского Юлиана Петрова и Эдуард Солнышков, уступив ребятам из Всеволожска и Луги. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» второе место завоевали ребята из Гатчинской школы № 9 – Диана Кожевникова и Илья Фомин. Опередили их начинающие системные администраторы из Кировского центра информационных технологий, представившего на чемпионат сильную команду, занявшую много призовых мест.

- Нашими соперниками, в основном, были команды из Кировска, а также Луги и Подпорожья, – рассказал Илья. – Задания были интересные, но довольно сложные. Нам потребовались все знания, которые мы получили в «Кванториуме» на занятиях системным администрированием. Но до первого места не дотянули – все-таки не хватило компетенции. Однако бояться тут нечего – будем совершенствоваться и дальше участвовать в чемпионатах.

В этом году от гатчинского «Кванториума» ребята участвовали по трем направлениям: сетевое системное администрирование, инженерный дизайн и изготовление прототипов.

…В компетенции «Мобильная робототехника» на чемпионате отличились воспитанники «Кудрово» и Киришского политехнического техникума «IT-куб», а победила команда «Кванториума» Всеволожского агропромышленного техникума. Из этого же «Кванториума» вышли победители в компетенции «Предпринимательство». Второе и третье место заняли команды Лесколовского центра образования и школы № 37 из Выборга. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» победил ученик Лужского компьютерного центра; медали за призовые места отправились в Тосно и Выборг.

Как показал чемпионат, среди юниоров лучше всех фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ (были и такие компетенции) выполняют воспитанники Кировского центра информационных технологий, а лабораторный химический анализ отлично делают школьники из Луги, Шлиссельбурга и Приморского центра образования.

…Церемония награждения взрослой категории участников чемпионата – студентов, получающих среднее профессиональное образование – прошла в концертном зале Дома культуры. После лазерного шоу и гимна РФ на сцену вышли почетные гости. С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков:

- Ленинградская область, несмотря на беспрецедентные санкции, развивается и неизменно показывает высокие результаты. Но нам не обойтись без молодых профессионалов, которые придут на наши производственные площадки и обеспечат своим трудом развитие и Ленинградской области, и всей державы. Очень важно, что желающих принять участие в профессиональном конкурсе было намного больше, чем смогли принять площадки чемпионата. Это говорит о том, что сегодня у нас есть надежная смена, и в этом залог нашего процветания.

Поздравляя победителей, Роман Иванович пожелал, чтобы награды чемпионата стали очередной вехой, которая поможет им в дальнейшем найти себя, и сделать это не где-нибудь, а в Ленинградской области – регионе с большими перспективами.

Вероника Реброва, приветствуя участников чемпионата, отметила масштабность и значимость мероприятия для региона и для самих конкурсантов:

- Чемпионат – это возможность карьерного роста, поскольку лучшие из лучших участников вместе с работодателями определят траекторию своего дальнейшего развития.

Вероника Ивановна пожелала победителям войти в состав региональной сборной национального этапа чемпионата профессионалов и принести новые победы Ленинградской области.

…Роман Марков и Вероника Реброва провели церемонию награждения призеров и победителей, в числе которых были, конечно, и представители Гатчины. Так, в компетенции «Изготовление прототипов» первое и третье место заняли команды студентов ГИЭФПТ: Виктор Федоров и Владислав Бакасов, а также Исмаил Бексултанов и Богдан Жаак. В компетенции «Реверсивный инжиниринг» победил Юрий Лаврентьев из ГИЭФПТ.

В компетенции «Малярные и декоративные работы» студентки ГИЭФПТ Анна Баутина и Ирина Никитина заняли первое и второе места.

Отличились и будущие педагоги из Гатчины – воспитанники педагогического колледжа им. Ушинского. Все три первых места в компетенции «Дошкольное воспитание» завоевали Елизавета Новакова – 3 место, Дарья Андрийцо – 2 место и Валирия Циш – победительница. В компетенции «Преподавание в младших классах» победила студентка педколледжа Александра Ступакова. Лучшими физкультурниками тоже оказались гатчинские ребята из педколледжа: в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» победу одержал Родион Панов, на второе место вышел Тимофей Болтунов.

И, конечно, студентки ГИЭФПТ были вне конкуренции в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров»: Вероника Киркиж – 3 место, Анастасия Скрылева – 2 место, Елизавета Куваргина – победительница.

Ребята из других районов проявили себя в разных профессиях, что неудивительно. Например, в компетенции «Ветеринария» все три первых места достались воспитанницам Беседского сельскохозяйственного техникума. В компетенции «Управление локомотивом» не было равных ребятам из Волховского многопрофильного техникума. Лучшими фармацевтами оказались студентки Лужского филиала ЛГУ им. Пушкина, заняв три призовых места. В компетенции «Правоохранительная деятельность» третье место завоевала команда будущих полицейских из Всеволожского агропромышленного техникума, второе – из Волховского, а победили студенты Мичуринского многопрофильного техникума.

Также на чемпионате были представлены такие компетенции, как «Флористика», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Магистральные линии связи» и другие.

Поздравляя победителей чемпионата, президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов отметил, что работодатели крайне заинтересованы в «качественной, грамотной, умной и патриотичной молодежи, которая придет на предприятия Ленобласти». И каждый студент 3-4 курса должен проходить практику только в родном регионе – с последующим трудоустройством.

Выступая перед собравшимися, глава гатчинской администрации Людмила Нещадим пожелала участникам чемпионата стать истинными профессионалами и не останавливаться на достигнутом:

- Вы все – уже победители, потому что приняли решение участвовать в этом чемпионате, проявить свои знания и умения и тем самым высоко поставить самим себе очередную планку. Сегодня – время профессионалов. Это – ваше время.

Финал чемпионата высоких технологий пройдет в сентябре в Великом Новгороде, где будут выявлены сильнейшие в восьми новых и перспективных компетенциях. Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Екатерина Дзюба