Охота начинается

Как рассказал ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков, в этом году произошли некоторые изменения. Сроки охоты на гусей и селезней уток не совпадают, как это было прежде, со сроками охоты на боровую дичь. Территориальное деление области на две зоны – южную и северную – сохраняется.

В южных районах Ленинградской области и, соответственно, в Гатчинском охота на гуся и селезня открывается 15 апреля и продлится десять дней. Напомним, что к южным районам также относятся Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский и Тосненский.

Во вторую зону входят северные районы – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский. Там весенняя охота на гусей и селезней откроется на неделю позже – 22 апреля.

Охота на боровую дичь, к которой относится вальдшнеп, тетерев и глухарь, в южных районах Ленинградской области начнется с 22 апреля, а в северных – с 29 апреля и продлится тоже десять дней. Исключение составляет охота на селезня, которая будет идти месяц, но при одном условии:

- Весенняя охота на селезня продлится тридцать дней, но только с живой подсадной уткой, – поясняет Павел Яблоков. – В южных районах этот срок – с 15 апреля по 14 мая. В первые десять дней – до 24 апреля – охотник может брать на охоту подсадную утку, может не брать – по желанию, а с 24 апреля он имеет право охотиться на селезня только с живой подсадной уткой.

Охотоведы советуют внимательно разобраться со сроками охоты и не нарушать их. Тому, кто выйдет на вальдшнепа в период охоты на гуся-селезня, грозит лишение права охоты.

- Когда можно охотиться с собаками?

- Охотничьи собаки – легавые, ретриверы – используются только для поиска подранков при охоте на вальдшнепа. При охоте на другие виды пернатой дичи собака не используется. Лодку можно применять в качестве скрадка либо для подъема с воды добытой дичи.

- Сколько разрешено подстрелить дичи?

- Весной количество добытой дичи регламентируется на одного охотника в день: двух гусей, трех селезней и пять вальдшнепов можно добыть за день. Если охотник подстрелит больше, будет составлен протокол.

- Напомните, пожалуйста, про разрешение на охоту в общедоступных угодьях…

- Если человек хочет добывать гуся, селезня и вальдшнепа в одном районе, он оплачивает одну госпошлину – 650 рублей. Если он хочет получить разрешение на охоту в двух районах или больше, надо оплатить раздельно две пошлины: одну – на водоплавающую дичь (гуся и селезня), другую – на вальдшнепа. Если охотник собирается добыть еще глухаря и тетерева во всех районах одной зоны (северной или южной), то он оплатит две пошлины и получит два разрешения: одно – на гуся и селезня, другое – на вальдшнепа, глухаря и тетерева. А если охотник желает охотиться во всех районах обеих зон, ему нужно будет получать четыре разрешения: два – на гуся и селезня (в южную и северную зону), одно – на вальдшнепа и одно – на глухаря и тетерева. Поскольку за весь весенний сезон один охотник имеет право добыть одного глухаря и двух тетеревов.

Госпошлина оплачивается к каждому выданному разрешению.

Недостающие знания по охотничьему законодательству можно восполнить на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти: fauna.lenobl.ru.

Кроме того, хотелось бы лишний раз напомнить охотникам про технику безопасности: строгое соблюдение правил на охоте – залог вашей жизни и здоровья. Потому что ежегодно в сезон охоты происходят несчастные случаи. Вплоть до того, что два человека сидели в одном скрадке, и один в другого случайно выстрелил. Также не все помнят, что нельзя стрелять по низколетящей цели – дробь может попасть в человека. А охота обычно происходит либо ранним утром при плохой видимости, либо поздним вечером, в сумерках. Стрелять на звук, не убедившись, что целитесь в дичь, категорически запрещено. Все охотники обязаны знать правила обращения с огнестрельным оружием.

- Павел Геннадьевич, где выдается разрешение на охоту?

- Разрешение на добычу птиц в общедоступных охотничьих угодьях во все районы Ленинградской области можно оформить либо в МФЦ, либо на портале «Госуслуг» (при оплате пошлины через «Госуслуги» скидки больше нет), либо у нас в отделе по адресу: г. Гатчина, ул.

К. Маркса, 66-а, 3 этаж. Приемные дни: вторник – с 10 до 17 часов, четверг – с 10 до 13 часов. Телефон: 81371-32-903. Предварительно лучше записаться по телефону, так как желающих получить разрешение очень много.

Екатерина Дзюба





Фото freepick.com