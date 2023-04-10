За загрязнение реки Суйды наказали рублём
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности АО «Коммунальные си-стемы Гатчинского района» за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Суйда в п. Вырица Ленинградской области.
Рубрики: Экология
По факту нарушения требований к охране водных объектов и правил водопользования общество привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сбрасываемых в реку сточных водах, отводимых от жилых домов и социальных объектов поселка, зафиксированы превышения по ряду биогенных веществ группы азота и фосфора, являющихся питательной средой для роста и размножения синезеленых водорослей.
Напомним, летом 2022 года в Управление обратился гражданин, который сообщил, что сплавлялся по реке и увидел темные стоки, которые поступают в реку.
По информации СЗМУ Росприроднадзора
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