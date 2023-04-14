Некоммерческий сектор — в экоповестке

На встрече обсудили важность просветительских мероприятий в регионе, благодаря которым жители Ленинградской области могут узнать о раздельном сборе мусора, его правилах и ближайших акциях.

Анастасия Кузнецова отметила активный ход акции по сбору покрышек «Миссия шин», которая проходит два раза в год. Органы местного самоуправления поддерживают мероприятия и помогают с проведением акции. «Миссия шин» уже стартовала в Кировском районе, в региональном формате акция начнётся с 15 апреля.

Представитель ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Юлия Крупская рассказала о возможностях платформы добро.ру и о том, как привлекать через неё волонтеров на свои мероприятия. Благодаря сайту, на субботник или акцию можно пригласить до 40 добровольцев в день.

Также организации могут обратиться в ресурсный центр, где им помогут организовать волонтёрское сопровождение.

На встрече уделили внимание вопросам транспортировки отходов, ликвидации свалок, правилам пользования контейнерами для сбора сырья. Активистам предложили выйти с инициативой в администрации муниципальных образований ― выделить бюджет на вывоз отходов, собранных в ходе акций, которые проводят НКО.