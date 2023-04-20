В Ленобласти стартовала весенняя утилизация шин

Председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова призывает подключиться к акции всех жителей Ленинградской области: «В прошлом году было собрано и передано на утилизацию более 200 тонн данного вида отходов. В этом году география площадок для бесплатного сбора шин на утилизацию существенно расширится, что позволит минимизировать количество шин на площадках ТКО».

В ближайшее время все районные администрации должны опубликовать на своих сайтах и в пабликах в социальных сетях адреса мест накопления и мастерских шиномонтажей, куда жители смогут сдать шины бесплатно.

Многие пункты сбора шин, организованные в ходе предыдущих акций #МиссияШина работают круглогодично и жители могут сдать старые покрышки в любое удобное время.

Использованные шины пойдут на переработку для получения резиновой крошки, которая используется при изготовлении травмобезопасных покрытий детских и спортивных площадок.

Можно сдать шины: легковые, грузовые (диаметром до 22,5 включительно), чистые, без мусора и грунта внутри. ⠀

Завершится акция 31 мая 2023 года.

В Гатчине контейнеры для бесплатного приёма шин находятся по адресам: Гатчина, на пересечении улиц Диагональной и Зверевой; «Евро Авто», автотехцентр: Гатчина, улица Генерала Кныша, 22 (время работы: 09:00-21:00).