Ни шагу назад!
Командир взвода с позывным «Кама» из Удмуртской Республики принимает участие в специальной военной операции с самого ее начала.
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«Ни шагу назад не отступили за все это время, работали на всех опасных направлениях, выбивали противника с их укрепрайонов», — говорит военнослужащий по контракту.
Обеспечены самым лучшим вооружением. Никаких проблем не испытываем», — добавляет «Кама».
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