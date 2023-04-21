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Ни шагу назад!

Командир взвода с позывным «Кама» из Удмуртской Республики принимает участие в специальной военной операции с самого ее начала.

Рубрики:  Общество

«Ни шагу назад не отступили за все это время, работали на всех опасных направлениях, выбивали противника с их укрепрайонов», — говорит военнослужащий по контракту.

Обеспечены самым лучшим вооружением. Никаких проблем не испытываем», — добавляет «Кама».