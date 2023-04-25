В лесах Ленобласти объявлен пожароопасный сезон
С 25 апреля приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области в регионе установлено начало пожароопасного сезона в лесах.
Пожароопасный сезон не закрывает посещение лесов, но объявляет повышенную готовность лесной пожарной охраны. Региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и пункты диспетчерского управления районных лесничеств переведены в круглосуточный режим работы.
Лесоохрана региона просит строго соблюдать меры пожарной безопасности при посещении лесов, при возникновении огня звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса – 908-91-11, федеральную лесную охрану – 8-800-100-94-00 или пожарные и экстренные службы – 01, 101, 112.
Пожарный мониторинг в лесах Ленинградской области ведут 149 камер видеонаблюдения, охватывающих более 90% земель лесного фонда. В структуре ЛОГКУ «Ленобллес» действуют 71 пожарно-химическая станция. Для оперативного контроля лесных территорий разработано 1698 маршрутов наземного патрулирования общей протяжённостью более 89,8 тыс. км.