«Хранители наследия»: о судьбе гатчинских усадеб

Напомним, Международный день памятников и исторических мест широко отмечается во множестве стран мира с 1983 года. Также его называют Днём всемирного наследия. Девизом этого дня стал слоган: «Сохраним нашу историческую родину».

Гатчинская земля богата на исторические события, памятники и великие имена. В этот памятный день «Купринка» предложила своим посетителям отправиться в путешествие по музею-усадьбе «Суйда» и музею-усадьбе П.Е. Щербова.

Музей-усадьба «Суйда»

Научный сотрудник музея-усадьбы А.П. Ганнибала в Суйде Артур Юрьевич Соболев рассказал о том, как развивалась усадебная жизнь в России на протяжении нескольких столетий. В частности, на территории исторической усадьбы Абрама Ганнибала она зародилась задолго до того, как Абрам Петрович приехал в Россию и начал здесь свою блистательную карьеру.

Артур Соболев напомнил, что по Столбовскому мирному договору, заключенному в 1617 году, Водская пятина отходила во владения Шведской короны. Суйда была жалована Георгу фон Рору, немецкому дворянину, который находился на службе у шведов. Именно он заложил на этой земле основы усадебной жизни, переехав в Суйду со всем своим семейством.

В 1700 году Петр I отвоевал эту территорию, а в 1712 году подарил суйдинские земли своему сподвижнику, герою Северной войны, графу Петру Матвеевичу Апраксину. Апраксин начал переустраивать доставшуюся ему от фон Роров усадьбу. В 1718 году на этой земле была построена церковь Воскресения Христова. Именно в ней совершалась спустя годы панихида по другому знаменитому владельцу этой усадьбы, Абраму Ганнибалу, здесь крестилась и венчалась будущая няня А.С. Пушкина Арина Родионовна, а позже венчались его будущие родители.

По некоторым данным, именно Петр Апраксин обустроил в приусадебном парке пруд необычной формы — в виде лука, что впоследствии и породило легенду о Лукоморье, увековеченную Пушкиным. Строили этот пруд пленные шведы.

В 1759 году Суйдинскую мызу с окрестными селами и деревнями приобрел во владение сподвижник Петра I, военный инженер-фортификатор, генерал-аншеф русской армии Абрам Ганнибал. В 1762 году, выйдя в отставку с военной службы, он окончательно поселился в Суйдинской мызе и жил здесь до самой смерти в 1781 году.

Усадьба Ганнибала представляла собой государство в государстве. Жизнь здесь кипела и бурлила. При Ганнибале в Суйде был построен новый помещичий дом, возведены многочисленные дворовые и хозяйственные строения. Был создан обширный парк с аллеями, каналами, беседкой, солнечными часами и горбатым мостиком.

После смерти Абрама Ганнибала усадьба перешла к его старшему сыну, герою Турецкой войны, генерал-поручику Ивану Абрамовичу Ганнибалу, двоюродному деду А.С. Пушкину. В старинном поместье родилась и выросла будущая мать поэта, Надежда Осиповна Ганнибал. После смерти Ивана Абрамовича владельцем усадьбы стали его младшие братья Осип и Исаак, а в 1805 году усадьба перешла к другим владельцам.

Как отметил Артур Соболев, золотой век усадьбы в России длился около ста лет — начиная с манифеста Петра III «О вольности дворянству» в 1756 году и заканчивая другим манифестом — Александра II в 1861 году «От отмене крепостного права». После этого русские усадьбы стали превращаться в загородные дачи.

Музей-усадьба Щербова

Об истории музея-усадьбы Щербова рассказали заведующая музеем Александра Журавлева и главный хранитель фондов Евгения Богданова.

Александра Журавлева рассказала о первом владельце усадьбы — художнике Павле Щербове (1866–1938). Павел Егорович был личностью незаурядной: карикатурист, путешественник, музейный хранитель — он был оригинален во всем, от темы творчества до стилистики собственного дома.

Богатый своенравный дворянин, осиротевший ещё подростком, он доставлял много хлопот опекунам. Начав учиться в Академии художеств, Щербов бросил ее и почти десять лет путешествовал по странам Востока. Африка, Китай, Персия, Ливан, Пакистан, Корея, Кавказ... Параллельно Щербов сотрудничал с Императорским Русским географическим обществом, был принят в члены-корреспонденты и награжден малой серебряной медалью. Последнюю свою поездку он совершил в Японию в 1896 году сразу после свадьбы. Свою избранницу, Анастасию Давыдовну, художник по преданию встретил на службе в Казанском соборе.

Путешествуя, Павел Егорович продолжал рисовать, утвердившись в жанре карикатуры. Широкую известность Щербову принесла выбранная им тематика - художественная жизнь Петербурга. Он публиковался в журналах «Шут», «Столица и усадьба», «Лукоморье», участвовал в художественных выставках как в России, так и за рубежом. Наследие Щербова хранится во многих музеях нашей страны, в том числе в Русском музее и Третьяковской галерее.

После революции Павел Егорович стал работать хранителем в Гатчинском дворце. Его усилия по сбору и сохранению художественных памятников имели особую ценность и были отмечены званием работника культуры высшей категории.

О знаменитом доме Щербова, построенном в стиле северный модерн по проекту архитектора Степана Кричинского в 1911 году, рассказала Евгения Богданова. Как охарактеризовала этот дом дочь Куприна, Ксения, он был так же оригинален, как и сами его хозяева.

Усадьба состояла из главного дома и хозяйственного флигеля, к которым примыкал небольшой фруктовый сад. На тот момент дом был очень современным: здесь были центральное водоснабжение, канализация, электричество и выделенная телефонная линия.

После смерти Павла Щербова в 1938 году его жена Анастасия Давыдовна начала беспокоиться об устройстве музея в доме. Она неоднократно подавала прошение властям, однако ее просьба не была удовлетворена.

В 1950-х годах дом перешел к Гатчинскому жилищному управлению, и в нем была обустроена коммунальная квартира. В 1982 году дом Щербова был расселен, и в него переехал Краеведческий музей, которым руководила Любовь Федоровна Куляхтина. Именно благодаря Л.Ф. Куляхтиной фокус музейной работы сместился от краеведения к личности и окружению П.Е. Щербова. Реставрация усадьбы длилась 10 лет, и 10 апреля 1992 года музей открылся для посетителей.

Помимо Любови Куляхтиной, огромный вклад в развитие музея-усадьбы Щербова внесла научный сотрудник Тамара Филипповна Родионова. Она активно занималась изучением биографии Щербова и истории Гатчины и издала книгу «Гатчина: страницы истории».

В настоящее время в здании музея идет реставрация, которая должна завершиться в 2024 году. Параллельно сотрудники музея работают над концепцией и дизайн-проектом новой экспозиции, которая будет рассказывать посетителям на современном музейном языке о самом Щербове, о близких ему людях, а также об усадьбе и архитектурном стиле северный модерн. Постоянная экспозиция останется в главном здании, а во флигеле разместится выставочно-лекционный зал. Благоустройство коснется и приусадебного участка, где можно будет проводить уличные мероприятия.

Юлия Лысанюк