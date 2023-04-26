Когда потухнет сиверский скандал?

Встреча состоялась 18 апреля по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского. Участвовал Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор Артём Зобов, начальник 18 Пожарно-спасательного отряда Ленобласти Александр Уланенко, начальник отряда противопожарной службы Гатчинского района Анатолий Долгополов, представители Сиверской администрации и руководство ООО «Монита».

Александр Уланенко продемонстрировал свежую видеозапись с коптера, свидетельствующую о локализации пожара. Западный склон продолжает тлеть. Пожарные завезли на террикон грунт, разрыли и залили водой тлеющие слои, и процесс тушения продолжается. По словам Александра Валерьевича, данный полигон изначально был конструктивно сформирован неправильно. Градус наклона террикона – свыше 80: велик риск обвала свалочных масс, что не давало полноценно тушить.

Артем Зобов заметил, что за это время ситуация на полигоне намного улучшилась, остаются очаги тления, которые должны быть потушены в ближайшее время. Свалочного газа на мусорной горе нет, бытовых отходов туда не завозится, процесс рекуперации закончился и гнить, собственно говоря, нечему. В процессе тушения был раскопан и залит очаг возгорания, тем самым пожар удалось купировать.

Как пояснил природоохранный прокурор, предыдущий владелец полигона – «Экомониторинг» – должен был разработать проект рекультивации, но уклонился от этой обязанности, которая перешла к «Моните» как к правопреемнику. Однако компания к рекультивации не приступила. В связи с этим прокуратурой подготовлен и направлен в Гатчинский городской суд иск об обязании «Мониты» разработать проект рекультивации. В этом же иске заявлены меры обеспечительного характера, запрещающие «Моните» какие-либо действия по ликвидации предприятия либо передаче своих прав другому юридическому лицу: чтобы «Монита» не самоликвидировалась и исполнила-таки свои обязанности по рекультивации.

По словам прокурора, судебное заседание будет назначено в ближайшее время, и дело рассмотрено в кратчайшие сроки. На «Мониту» ляжет обязанность производства работ по рекультивации. Кроме того, прокуратура внесла представление, в котором указала ряд допущенных «Монитой» нарушений при осуществлении деятельности. В свою очередь, «Монита» предоставила прокуратуре график устранения недостатков, и этот график и фактическое устранение находятся под контролем Гатчинской городской и природоохранной прокуратур.

Жителям, утверждающим, что на территорию «Мониты» въезжают машины с бытовым мусором, гатчинский городской прокурор предложил в таких случаях незамедлительно звонить «02»: полиция должна отреагировать.

Встреча длилась долго. Прокуроры приняли обращения граждан и ответили на вопросы, касающиеся законности деятельности ООО «Монита» по обращению с отходами. Также речь шла о сроках ликвидации возгорания на полигоне и мерах, принимаемых надзорным ведомством по улучшению экологической обстановки в районе. По принятым обращениям будут проведены тщательные проверки и, при наличии оснований, приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Фактическое устранение нарушений находится под личным контролем прокурора области.

«Монита» обещает приступить к рекультивации

Генеральный директор ООО «Монита» Сергей Козлов прокомментировал ситуацию и рассказал о возможных перспективах.

- «Монита» – это организация, обладающая мусоросортировочным комплексом и работающая на основании лицензии, выданной территориальным органом Росприроднадзора. Легитимность деятельности предприятия подтверждена, в том числе санитарно-эпидемиологическим заключением на проект санитарно-защитной зоны и соответствие заявленному виду деятельности. Деятельность «Монита» осуществляет на основании технологических регламентов и технических условий на изготовление готовой продукции в рамках обработки и утилизации строительных отходов.

- Какие отходы вы утилизируете, и что представляет собой ваш комплекс?

- Мы работаем только со строительными отходами, поскольку они более ликвидны, чем ТКО, и не обладают запахами. Лицензией предусмотрено более 800 кодов видов отходов, подлежащих обработке, утилизации и транспортированию. В этом перечне – древесина, металл, все виды пластиков, вторичный бой, щебень, кирпич и другое.

Мусоросортировочный комплекс – это закрытый ангар, бетонированная площадка, линия сортировки: подающий транспортер, сепаратор барабанного типа и восемь постов, где рабочие отбирают полезную фракцию. У нас есть технологическое оборудование, предназначенное для того, чтобы из отходов делать продукт. Наша задача обработать отходы таким образом, чтобы большую часть в итоге продать.

- На что именно годны строительные отходы?

- Примерно 40% полезной фракции составляет древесина. Из нее изготавливается топливная технологическая щепа, которую мы реализуем: продаем и извлекаем прибыль. Стекловата дробится специальной дробилкой и превращается в наполнитель. На каждый вид отходов разработан технологический регламент.

- Каков объем полезной фракции, извлекаемой из общей массы строительных отходов?

- 80%.

- Куда вы деваете оставшиеся 20%?

- Увозим на действующие полигоны, имеющие лицензию на захоронение.

- Вы не размещаете негодные отходы на полигоне, который тлеет?

- Нет, конечно. Террикон находится в нашем ведении, на нашем земельном участке, но мы им не пользуемся. Место временного размещения отходов находится рядом с ангаром и к тлеющему террикону никакого касательства не имеет. Мы имеем право осуществлять временное хранение отходов. Это те отходы, с которыми нам разрешено работать, и тление основного тела полигона не мешает производить эти работы. ООО «Монита» получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие заявленному виду деятельности.

- Почему вы выбрали для размещения своего предприятия именно этот участок в Сиверском?

- Потому что он имеет разрешенный вид использования 12.2 – «Специальная деятельность». Перед тем, как начать свою деятельность, ООО «Монита» провело ряд мероприятий разрешительного характера. В том числе получила санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны – 500 метров. Граждане жалуются на близость «Мониты» к жилью, но дома одного из садоводств строились уже после – в санитарно-защитной зоне.

За работой нашего мусороперерабатывающего комплекса постоянно ведется надзор – муниципальный, земельный, со стороны органов Росприроднадзора, Роспотребнадозра. Когда началось возгорание на полигоне, несмотря на постановление о запрете внеплановых проверок, муниципальный контроль в рамках обращений граждан каждые две недели стал проверять «Мониту» – с фотофиксацией. Все фототаблицы сохранены – нарушений не обнаружено.

- В чем, по-вашему, причина возгорания? Прозвучало предположение о диверсии…

- Мы проводим расследование собственными силами. Диверсия пока не подтвердилась. Были сложности тушения, пожарная техника не могла подъехать. Я лично обратился к природоохранному прокурору с просьбой дать разрешение на организацию дополнительных подъездных путей. И собственная техника «Мониты» работает по перемещению свалочных масс и раскапыванию. Конечно, нам содействуют сотрудники пожарной службы и МЧС, предоставляют технику, насосные станции. Совместно была разработана технология тушения, применялись все новые и новые методы для локализации пожара, и эти методы в конечном итоге дали свой результат. Мы для себя поставили срок: до конца месяца полностью локализовать этот пожар.

- Каковы дальнейшие действия «Мониты» – в связи с требованиями прокуратуры и судебным иском?

- Права пользования земельным участком мы приобрели, но вместе с ними приобрели и обязанности. Были проведены геолого-геодезические изыскания и другие необходимые действия, которые лягут в основу проекта рекультивации. В течение этого года мы приступим к рекультивации; сколько она продлится, пока неизвестно.

Екатерина Дзюба