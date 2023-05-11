Скрининг новорожденных спасает жизни

Программа раннего обследования помогает оперативно выявлять такие сложные заболевания, как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, первичные иммунодефициты – всего 36 наследственных патологий.

«Доля обнаруженных заболеваний невелика – всего два случая на более чем три тысячи исследований. Однако кому-то это спасет жизнь. И в первом, и втором случае диагнозы были подтверждены лабораторно, родители получили подробные консультации, врачи наблюдают детей. Эта программа очень важна, не случайно на нее выделяются бюджетные средства: на проведение тестирования в 2023 году в Ленинградской области из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального», ― подчеркнул зампредседателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.