«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита

Клещи распространены на всей территории России. При укусе инфицированного клеща человек может заразиться различными инфекциями. Наиболее опасные из них — клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия. Эти заболевания могут приводить к тяжелым и необратимым последствиям — параличам, нарушениям функций мозга, поражениям суставов и внутренних органов, инфекционно-токсическому шоку.

В рамках «горячей линии» специалисты расскажут, как защитить себя от укуса клеща, какими репеллентами можно воспользоваться, чем обработать дачный участок, как правильно одеваться, если вы отправляетесь на природу, что делать и куда обращаться, если все же произошло присасывание клеща, как не пропустить основные признаки болезни. Кроме того, граждане смогут узнать о вакцинации от клещевого энцефалита.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы.

Помимо информирования населения, сотрудники Роспотребнадзора ведут масштабную работу по борьбе с популяцией клещей. В частности, несколько раз за сезон проводится обработка инсектоакарицидными средствами зон высокого риска заражения.

Перед Роспотребнадзором стоит задача по обеспечению комплексной многоуровневой защиты россиян, что особенно важно на фоне периодически возникающих эпидемиологических угроз. Ответом на эти вызовы служит федеральный проект «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Важной частью программы стал комплексный информационно-просветительский проект Роспотребнадзора «Санпросвет», направленный на распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков и формирование новой санитарной культуры населения. Информирование о профилактике болезней, передающихся через клещей, комаров и других насекомых, — одна из стратегических тем проекта.





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