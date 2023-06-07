Безопасные каникулы

На территории Гатчинского района работают 37 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 8 выездных лагерей. В каждом лагере запланировано мероприятие для детей на тему пожарной безопасности - это экскурсия в пожарную часть, знакомство с профессией пожарного, беседа с инспектором, практические занятия по эвакуации в случае пожара.

Так, для ребят первой смены в лагере «Адмиралтеец» в п. Сиверский провели практическое занятие «Первичные средства пожаротушения и знаки пожарной безопасности».

Данное мероприятие способствовало формированию у подрастающего поколения навыков пожаробезопасного поведения, популяризации профессии пожарного и обеспечению пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере.