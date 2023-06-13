Гранты «Движения Первых» — детским инициативам

В конкурсе могут принять участие школы, колледжи и вузы, детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации.

Проекты должны соответствовать одному из 12 направлений: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия.

Подать заявку можно до 7 июля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Результаты конкурса будут подведены 28 июля.

«У нас очень целеустремленная, активная, талантливая молодежь. У ребят есть собственные цели, к которым они стремятся. Благодаря грантовой поддержке молодежных проектов у молодых ленинградцев появился еще один сервис поддержки их общественно-значимых идей. Это не просто получение финансовой помощи, это возможность сделать мир лучше, а для молодежи — шанс реализовать мечту, воплотить в жизнь важные для региона социальные проекты», — сказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Как отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров, конкурс позволит участникам получить от 500 тысяч до 15 млн рублей на реализацию инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи.