Нет – и точка!

В большом зале семейного многофункционального центра «Формула семьи» в круг расселись мальчишки и девчонки. Им от 12 до 16 лет, все они – подопечные Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Дарина». Ребята проживают в стационарном отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи.

Ведущая тренинга, психолог Вера Викторовна Журавлева видит этих ребят впервые и предлагает им познакомиться интересным способом: каждому назвать себя и свойственное ему положительное качество, начинающееся на любую букву имени. Она начинает: «Я – Вера – верная!», затем обращается к девочке справа: «А ты кто?». «Я – Яна – яркая» – не сразу находится та с ответом. Следующим оказывается Фёдор – фантастический. Вроде игра, а на самом деле классное упражнение – найти в себе плюсы и объявить о них во всеуслышание.

Все дети в этом зале, что называется, – «из группы риска». Их мамы и папы со своими родительскими обязанностями справляются неважно: как правило, страдают от алкогольной зависимости, имеют проблемы с работой и ничего в жизни не пытаются изменить. В такой ситуации важно не упустить детей этих непростых родителей: дурной пример, как известно, заразителен.

– Нам важно показать подросткам, что происходящее у них дома – не норма. А нормальными как раз являются гармоничные отношения в семье, – объясняет заведующая отделением Анастасия Власова.

Часто дорога таких ребят к себе начинается с умения сказать «нет!». В самом деле, отказать человеку, который, например, предлагает сигарету, не так-то легко. Ещё сложнее отстоять своё мнение в условиях группового давления. Вера Викторовна попросила подростков назвать причины, заставляющие идти на поводу у компании, делать то, что не хочешь или считаешь неправильным. Посыпались ответы: «Чтобы не обидеть», «А вдруг объявят бойкот», «Будут дразнить и надсмехаться»…

Журавлева кивает и спрашивает: все ли знают, как противостоять отрицательному влиянию? Ребята отмалчиваются. Тогда им предлагают поиграть в ролевые игры. Ситуации вполне реальные: приятели зовут украсть из магазина чипсы, одноклассник угощает вейпом, знакомый просит подержать дома наркотическое вещество. Подростки разыгрывают сценки, импровизируют, размышляют, и постепенно складывается картинка.

Оказывается, найти верный способ сможет только человек с уверенным поведением. Твёрдыми в этом случае должны быть голос, интонация, жесты, мимика, движения говорящего. И, разумеется, необходима чёткая личная позиция. Затем ребята разбирают формы отказов, делают упражнения «Аргументируй отказ», «Моё самоуважение», «Я горжусь».

– Этот тренинг – часть работы по популяризации здорового образа жизни и формированию у детей позитивного отношения к себе и окружающим, которую центр «Дарина» ведёт круглогодично, – подчёркивает Анастасия Власова.

Большое место занимает взаимодействие с родителями. Например, разработаны рекомендации «Создание дома, свободного от наркотиков». Памятки размещены на сайте и в соцсетях учреждения. По словам Анастасии Михайловны, многие вредные зависимости заметно помолодели, и распознать их на ранней стадии привыкания проще всего в семье. Основной акцент в советах для взрослых сделан на пожелание больше времени проводить с детьми, общаться, жить их интересами, не дать им уйти в агрессивную среду.

Согласитесь, как и умение сказать «нет», все эти советы пригодятся не только подросткам из трудных семей!

Как вести себя детям, если на них оказывается давление

· Просто сказать «нет» без объяснения;

· Отказаться и объяснить причины;

· Отказаться и уйти;

· На все уговоры отвечать «нет», «не буду» – как заезженная пластинка;

· Не обращать внимания на предложение сигарет или алкоголя;

· Объединиться с теми, кто придерживается ЗОЖ;

· Избегать сомнительных компаний.





Людмила Кондрашова

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