Не боги, но от бога

День медицинского работника в России отмечается в третье воскресенье июня. Накануне, 13 июня, в Петербурге на областном празднике на сцене Дворца искусств от имени президиума межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ Гатчинская клиническая межрайонная больница была награждена почетной грамотой за лучшие показатели социального партнерства.

14 июня на праздничное мероприятие в актовом зале больницы собрался коллектив и почетные гости. Глава Гатчинского района Виталий Филоненко в своем поздравительном слове отметил мужество и стойкий характер наших медиков:

- Это надо уметь: выслушать человека, успокоить, найти правильное решение и помочь ему. Это дорогого стоит! Я горжусь тем, что мы с вами живем и работаем в одном городе – в Гатчине.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, поздравляя медиков с профессиональным праздником, подчеркнула колоссальную важность и ответственность этой работы:

- Стать медицинским работником дано далеко не каждому. Это ваш абсолютно осознанный выбор. Вы стоите на рубеже борьбы за жизнь каждого из нас. Судьба каждого человека от рождения до тризны связана с вами. И не щадя себя, 24/7, вы всегда с нами. От вашего профессионализма, а, главное, от вашего желания дарить добро и заботу зависит наше здоровье и благополучие. Да, не боги вы, но точно вы – от бога…

За многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения сотрудники Гатчинской КМБ получили благодарность руководства Гатчинского района. Почетной грамотой гатчинской администрации награждена акушерка Веревской врачебной амбулатории Тамара Соколова.

От лица депутатов Законодательного собрания Ленинградской области медиков поздравил Александр Русских. Парламентарий вручил благодарственное письмо кастелянше стационара Сиверской больницы Татьяне Кожевниковой. Высшую награду региона – почетные дипломы Законодательного собрания Ленобласти – получили врач скорой помощи Василий Шиманчук, врач общей практики Пудостьской врачебной амбулатории Татьяна Нестерова, заведующий педиатрическим отделением стационара Валерий Иванцов, врач-кардиолог палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения стационара Ирина Слухоенко, медсестра палаты реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого центра кардиологии Лариса Макеева и другие.

Главный врач Гатчинской больницы Роман Осадчий поздравил коллектив с профессиональным праздником и вручил сотрудникам награды комитета по здравоохранению Ленинградской области – благодарности и почетные грамоты.

Также коллег поздравила председатель профсоюзного комитета Татьяна Пищаева. За особый вклад в борьбу с коронавирусом памятными медалями были награждены члены профсоюза: старшая медсестра инфекционного отделения Элина Зорина, врач травматолог-ортопед поликлиники «Аэродром» Шамиль Мухуров, врач-инфекционист детской поликлиники Наталья Новикова, медсестра отделения анестезиологии и реанимации Елена Пяткина.

…В Гатчинской клинической межрайонной больнице работает более 2200 человек, из них 1800 – непосредственно медицинские работники: врачи, фельдшеры, медсестры, медицинские регистраторы и санитарки. Как заметила Людмила Нещадим, Гатчинская больница – одна из ведущих в системе здравоохранения Ленинградской области: 57 структурных подразделений, в том числе три стационара.

- Я надеюсь на понимание нашей значимости в областной системе здравоохранения со стороны нового руководства комитета, – сказала Людмила Николаевна. – В Гатчинском районе – 240 населенных пунктов, в которых проживает 264 тысячи жителей. И везде ждут вашей помощи! Да, вы – герои. Поскольку каждый день вы – на боевом посту, на страже нашего здоровья и жизни. С праздником!

Екатерина Дзюба