«Берёзовая роща» в Высокоключевом

С замечательным событием жителей поселка поздравили глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко, директор центра компетенций Ленинградской области Екатерина Манжула, архитектор и автор проекта «Березовой рощи» Ксения Иванцова, а также почетный гражданин Гатчинского района, краевед Андрей Бурлаков.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова пожелала, чтобы новое общественное пространство приносило радость жителям и гостям поселка, чтобы там всегда играли дети:

- Огромная благодарность администрации поселения, которая смогла реализовать данный проект, и, конечно, вам, уважаемые земляки! Ведь только благодаря вашему активному голосованию все получилось, – обратилась к жителям Ольга Павловна.

По традиции, на церемонии открытия нового объекта перерезали символичную алую ленту, кусочки которой с удовольствием разобрали на память самые маленькие участники праздника.

«Березовая роща» – это тенистые аллеи для прогулок, экологическая тропа среди прудов, современная детская площадка с новейшим игровым оборудованием и зона отдыха. Во время праздника на площадке развернулись мастер-классы для детей, работали аниматоры, а после добрая волшебница порадовала всех шоу мыльных пузырей и воздушными шариками.

Напомним, «Березовая роща» в Высокоключевом была создана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Территория победила в голосовании и была выбрана для благоустройства.

Андрей Соколов