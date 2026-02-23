Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 февраля

«Я выжил только благодаря песне «Варяг»: когда я запел, меня услышали и начали откапывать... Только потом я узнал, что пролежал без движения под завалами на морозе пять с половиной часов. Когда меня вытащили и положили на носилки, я был скрюченным, в позе эмбриона, и совершенно застывшим...»