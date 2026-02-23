Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.02.2026 с 10:00 до 15:00
Сусанинское ТУ:
д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.
24.02.2026 с 09:30 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Новое Поддубье (частично).
24.02.2026 с 09:30 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская (частично) .
24.02.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
с 24.02.2026 с 09:30 до 25.02.2026 до 09:00 (1 раз на 30 минут)
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
