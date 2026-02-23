Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

24.02.2026 с 10:00 до 15:00

Сусанинское ТУ:

д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.

 

24.02.2026 с 09:30 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Новое Поддубье (частично).                

 

24.02.2026 с 09:30 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская (частично) .

 

24.02.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

с 24.02.2026 с 09:30 до 25.02.2026 до 09:00 (1 раз на 30 минут)

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.