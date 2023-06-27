Еще 6 новых идей молодых бизнесменов 47 региона получили господдержку
В Ленинградской области продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках предприниматели в возрасте до 25 лет имеют уникальную возможность пройти обучение у профессионалов в бизнес-сфере и получить грант размером 500 тысяч рублей. Примечательно, что в прошлом году господдержкой заручились около 40 идей молодежи, в нынешнем - более ста.
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На днях в центре «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге прошла очередная защита бизнес-проектов. Молодые предприниматели представили комиссии интересные идеи в области швейного производства, сферы красоты, активного туризма, автосервиса и др.
Председатель комиссии - руководитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай подчеркнула, что и правительство региона во главе с губернатором Александром Дрозденко, и областной Фонд поддержки предпринимательства заинтересованы в том, чтобы молодой бизнес развивался, а специалисты готовы всячески помогать предпринимателям.
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