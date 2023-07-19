Выпускники школ Гатчинского района показали высокие результаты ЕГЭ

211 гатчинских выпускников сдали ЕГЭ на 81 - 99 баллов, демонстрируя высокие показатели по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, английскому языку, биологии, географии.

57 выпускников набрали высокие баллы по 2 предметам, 19 – по трем.

Одиннадцатиклассница Сиверской гимназии Анна Румянцева получила высокие баллы по четырем сдаваемым предметам.

Два выпускника – Виктор Ванин и Амелия Гунгер - получили на ЕГЭ 100 баллов. Максимальный результат они показали по информатике и литературе.

58 выпускников стали обладателями аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».