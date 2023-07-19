Выпускники школ Гатчинского района показали высокие результаты ЕГЭ
В этом году в Гатчинском районе в Государственной итоговой аттестации участвовало 700 выпускников.
Рубрики: Образование
211 гатчинских выпускников сдали ЕГЭ на 81 - 99 баллов, демонстрируя высокие показатели по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, английскому языку, биологии, географии.
57 выпускников набрали высокие баллы по 2 предметам, 19 – по трем.
Одиннадцатиклассница Сиверской гимназии Анна Румянцева получила высокие баллы по четырем сдаваемым предметам.
Два выпускника – Виктор Ванин и Амелия Гунгер - получили на ЕГЭ 100 баллов. Максимальный результат они показали по информатике и литературе.
58 выпускников стали обладателями аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».
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