В Вырице открылось новое общественное пространство

Площадь стала продолжением проекта благоустройства по программе «Комфортная городская среда». В прошлом году на прилегающей территории была сделана детская площадка.

Новая площадь представляет собой зону тихого отдыха, а также место для проведения культурно-массовых мероприятий – с газонами, скамейками, подсветкой и фотозоной.

На церемонии открытия собрались жители Вырицы, сотрудники администрации, гости. Всех поздравили руководители Вырицкого поселения Михаил Хомченко и Виолетта Котвицкая, депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единой России» Сергей Петров, областные парламентарии Людмила Тептина и Олег Белов.

После торжественной части состоялся концерт с участием творческих коллективов Вырицкого поселения.