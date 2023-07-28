В Вырице открылось новое общественное пространство
Сегодня, в день празднования 96-летия Гатчинского района, в поселке Вырица рядом с Культурным центром открылось новое обществе пространство.
Рубрики: Городская среда
Площадь стала продолжением проекта благоустройства по программе «Комфортная городская среда». В прошлом году на прилегающей территории была сделана детская площадка.
Новая площадь представляет собой зону тихого отдыха, а также место для проведения культурно-массовых мероприятий – с газонами, скамейками, подсветкой и фотозоной.
На церемонии открытия собрались жители Вырицы, сотрудники администрации, гости. Всех поздравили руководители Вырицкого поселения Михаил Хомченко и Виолетта Котвицкая, депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единой России» Сергей Петров, областные парламентарии Людмила Тептина и Олег Белов.
После торжественной части состоялся концерт с участием творческих коллективов Вырицкого поселения.
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