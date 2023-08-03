«Судей от народа» не проведешь, или суровая реальность суда присяжных

Названный вид судопроизводства с участием «судей от народа» переживал на протяжении истории российского государства не одно преобразование: появившись впервые в 1864 году, он был достаточно скоро упразднен в 1917 году, и реставрирован уже в Российской Федерации ровно 30 лет назад.

На протяжении всего этого периода в юридической среде не утихают теоретические споры о необходимости существования данного института. Его сторонники отмечают возможность для граждан через суд присяжных реализовать свое конституционное право на участие в отправлении правосудия, критики – описывают повышенные риски совершения судебной ошибки, связанные с человеческим фактором, тогда как перед практиками стоят насущные задачи обеспечения качественного и своевременного рассмотрения уголовных дел подобной категории, их завершение справедливым и законным судебным решением.

На пути к достижению указанных целей в районных и городских судах Ленинградской области, в которых присяжные с 2018 года могут принять участие в рассмотрении дел по таким составам преступлений как «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности» и др., работники аппаратов судов и прокуратуры столкнулись с множеством проблем организационного, технического и даже социального характера, связанного с низкой активностью граждан, не желающих участвовать в отборе кандидатов в присяжные заседатели.

Поначалу сроки формирования коллегий присяжных заседателей регулярно затягивались, порой обрекая обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений дожидаться своей участи до приведения присяжных к присяге и фактического начала судебного разбирательства более года. Лишь один из десяти вызываемых кандидатов приходил по повестке в районный суд по месту проживания для проведения отбора.

Наряду с нехваткой кандидатов в присяжные, отмечался также дефицит опыта такой формы судопроизводства. Почти 90 % всех вынесенных решений – как обвинительных, так оправдательных приговоров, отменялись судами вышестоящих инстанций.

Вместе с тем следует констатировать, что на сегодняшний день, спустя 5 лет работы в судах присяжных районного уровня, вышеописанное удалось разрешить либо минимизировать.

Прокуратурой области, а также прокурорами городов и районов совместно с органами местного самоуправления все эти годы велась в средствах массовой информации разъяснительная работа о целях и задачах института суда присяжных, правах и гарантиях членов коллегии. В соавторстве с государственными обвинителями подготовлены графические материалы (буклеты), ими же принималось участие в съемках телепередач на тему уголовного судопроизводства.

Ситуация с явкой кандидатов в настоящее время позволяет проводить отбор присяжных заседателей зачастую на первом же заседании.

Также в аппарате прокуратуры области стали регулярными деловые игры – учебные судебные процессы с участием коллегии присяжных заседателей, в качестве которых неоднократно выступали студенты высших образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Проведение вышеуказанных мероприятий продемонстрировало позитивные результаты подобной работы, в рамках которой государственные обвинители аппарата делились опытом с работниками городских и районных прокуратур.

Одновременно с этим студенты институтов также обучались практическим навыкам и нюансам поддержания государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей, в то время как государственные обвинители прокуратуры области получали в рамках деловой игры обратную связь от «присяжных заседателей», недоступную в реальном судебном процессе и столь необходимую для совершенствования методов работы в указанной форме уголовного судопроизводства.

Аналогичные обучающие мероприятия проводились судебными органами для судей и аппарата, что в совокупности не могло не отразиться на качестве, законности и справедливости принимаемых по результатам рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей решений.

С момента появления суда присяжных в судах районного и городского звена в 2018 году количество таких дел в производстве неуклонно росло, в результате чего Ленинградская область оказалась в лидерах по Северо-Западному Федеральному округу относительно числа заявленных обвиняемыми ходатайств о названном составе суда (в том числе по уголовным делам областной подсудности).

Большинство граждан, участвующих в настоящее время в качестве присяжных заседателей, ответственно относятся к исполнению своих обязанностей в качестве «судей факта», разбираясь в представляемых сторонами доказательства и вынося справедливые вердикты.

Практика рассмотрения дел показывает, что в большинстве своем суд присяжных выбирают обвиняемые, которые осознавая достаточность собранных доказательств, пытаются воспользоваться особенностями рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. Пытаясь сыграть на эмоциях, к примеру, выставляя потерпевших с негативной стороны, пользуются запретом на исследование данных о личности подсудимого, который строго соблюдается стороной обвинения, хотя зачастую на скамье подсудимых оказываются отнюдь не положительные граждане.

Несмотря на то, что присяжным представляются только те доказательства, которые являются допустимыми, то есть прошли оценку законности их получения, в том числе протоколы допросов подозреваемых и обвиняемых, обвиняемые используют любую возможность для создания у присяжных мнения о применении недопустимых методов расследования при получении доказательств со стороны правоохранительных органов, поскольку в соответствии с действующим законодательством проверка указанных вопросов осуществляется судом в отсутствие присяжных.

Сухая статистика говорит и о другой тенденции, характеризующей отношение присяжных заседателей к подсудимым, которым не удалось убедить коллегию в своей невиновности – это суровость и справедливость итогового наказания, назначаемого на основании обвинительного вердикта присяжных. Присяжные заседатели, осознавшие попытку подсудимого уйти от ответственности за содеянное за счет «судей от народа» все реже признают виновных лиц заслуживающими снисхождения. Судом при этом назначается строгое наказание. Иллюстрирует эту тенденцию в том числе тот факт, что в 2023 году судами области впервые за долгое время пожизненное лишение свободы назначено в качестве наказания двум лицам по двум уголовным делам.

Начальник уголовно-судебного управления Иван Геннадьевич Федоров