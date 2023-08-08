В Ленобласти — самые молочные коровы России

На первом месте в России ― племзавод «Гомонтово» из Волосовского района Ленобласти. Здесь в среднем от одной коровы голштинской породы получили 14 346 кг молока.

Второе место также принадлежит Ленинградской области — в племзаводе «Гражданский» коровы за одну лактацию в 2022 году дали 14 274 кг молока.

В категории коров айрширской породы рекорд России также за Ленинградской областью — племзавод «Будогощь» Киришского района — 9 274 кг, и на третьем месте — племзавод «Дальняя Поляна» Кировского района — 9 172кг.

«Молочное животноводство ― приоритетная отрасль АПК Ленинградской области. По прогнозным данным рост объемов производства молока в регионе за 7 месяцев составил почти 7%. Благодаря системной господдержке у аграриев региона есть возможность показывать отличные результаты в производстве молока, яиц, мяса. Всего с начала года до сельхозпредприятий доведено 3,9 млрд рублей господдержки», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Общий объем производства молока в Ленинградской области за 2023 год вырос на 6,7% до 413 тыс. тонн. Сегодня область производит 2% от объёма молока России, 33% от объемов СЗФО.

В Ленинградской области 22 хозяйства с продуктивностью свыше 10 000 кг молока в год от одной коровы, а средний показатель по всей области — 9 532 кг, что на 40% выше, чем по России и является лучшим показателем в России.