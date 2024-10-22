Первые 12 отбыли в сухопутные войска

В Гатчине вчера состоялась первая отправка призывников. Рано утром у памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова, возле военкомата, построились 12 новобранцев, собрались провожающие и официальные лица.

Прозвучал гимн Российской Федерации, исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины и района Андрей Чичканов объявил церемонию открытой.

К призывникам и их родителям обратился заместитель главы администрации Гатчинского района, председатель призывной комиссии Александр Супренок. Он отметил, что первыми уходят служить лучшие призывники города и района:

- Это ребята в хорошей физической форме, с хорошим воспитанием, со стержнем в душе, которые продемонстрировали свои качества на призывной комиссии.

Как сказал Александр Алексеевич, служба пройдет быстро, и за этот год ребята научатся коллективной жизни, станут больше ценить своих близких и малую родину.

- Мы нисколько не сомневаемся, что вы пронесете эту службу достойно – как и положено представителям нашего города воинской славы, и вернетесь домой возмужавшими, крепкими, здоровыми и невредимыми. Я желаю вам хорошей службы, чтобы ваши родители вами гордились. В добрый путь и скорейшего возвращения в наш город! – пожелал Александр Супренок.

Призывников напутствовали депутат Гатчинского округа Александр Федоров, гвардии подполковник, главный специалист-эксперт военного комиссариата Юрий Чиликин.

От имени Гатчинского морского собрания с вступлением в Вооруженные силы России призывников поздравил почетный гражданин г. Гатчины Юрий Назаров.

Все выступавшие желали новобранцам служить достойно, освоить военную специальность и закалить характер.

Главный специалист гатчинского комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Александр Архаров, приветствуя новобранцев, подчеркнул, что, отправляясь на срочную службу, они совершают настоящий мужской поступок. Александр Валерьевич поблагодарил родителей за воспитание сыновей и заметил, что гатчинский военный комиссариат и, в частности, Андрей Николаевич Чичканов всегда заботится о том, чтобы наши ребята попадали именно в образцовые части Северо-Западного федерального округа:

- Поверьте, вы будете служить в лучших войсках. Хорошей вам дороги, хорошей службы, год пролетит быстро!

Как заведено в Гатчине, призывникам вручили подарки – наручные часы с символикой города, и под звуки духового оркестра новоиспеченные военнослужащие строем отправились к автобусу. Коротко простились с родными, друзьями и невестами, грянул марш «Прощание славянки» – и 12 молодых гатчинцев отбыли, чтобы исполнить свою конституционную обязанность. Служить этой дюжине предстоит недалеко – в сухопутных войсках Ленинградского военного округа.

Екатерина Дзюба