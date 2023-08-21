Благоустройство Мариенбурга: старые покрышки вывезет подрядчик

На улице Кустова работы по благоустройству идут полным ходом. Руководство района на объекте встречали не только представители подрядной организации, но и члены инициативной группы жителей, у которых всегда масса идей, как сделать свой микрорайон лучше. Все вместе они прошлись по объектам.

В рамках муниципального контракта компания «Барс» меняет асфальтовое покрытие на ул. Кустова и обустраивает тротуар по чётной стороне улицы. Так как вокруг плотная частная застройка, пешеходной зоны на этой улице не было никогда. А она крайне необходима, в том числе по технике безопасности, так как здесь пролегает путь к детским учреждениям.

В соответствии с заданием ширина проезжей части составит 4,5 м, ширина тротуара - 2 м. Скорее всего, это приведет к организации одностороннего автомобильного движения.

- С точки зрения обеспечения безопасности нам необходимы тротуары, которые в существующей жилой застройке выполнить проблематично. Жители должны быть готовы к организации одностороннего движения по многим улицам, которые мы будем включать в план работы. Иначе нам не обеспечить нормативы по безопасности, - прокомментировала Людмила Нещадим.

Генеральный директор компании «Барс» Алексей Блудчий обратил внимание главы администрации на дополнительные сложности: при проведении работ наткнулись на инженерные сети.

- В свое время, когда прокладывались сети, видимо, не было ничего учтено. Проблемы житейские и, в принципе, решаемые. Будем оптимально подходить ко всему, чтобы выполнить в срок и сделать красиво. Ремонт закончится до 23 августа, - заверил Алексей Блудчий.

Дальше по ул. Кустова расположен большой пустырь, где расположена городошная площадка и контейнерная, заваленная старыми покрышками. В обращениях к главе администрации жители просят «обустроить ливневую/сточную канаву вдоль улицы и площадку около общественной помойки, провести капитальный ремонт сливного коллектора на углу у помойки».

Присутствовавшие на встрече жители Мариенбурга также обратили внимание, что во время дождей от мусорной площадки к жилым домам стекаются нечистоты. Дренажная канава поросла сорняками и не справляется с работой.

Людмила Нещадим напомнила, что согласно утвержденным Правилам благоустройства города содержать в порядке канаву напротив своего дома обязаны сами жильцы. А что касается стока нечистот в сторону домов, она пообещала уже в этом году выровнять рельеф площадки для мусорных контейнеров ТБО, а на следующий - запланировать работы по ее благоустройству. Также в ближайшее время решится вопрос со старыми покрышками.

- Для Гатчины тема сбора и утилизации автопокрышек очень актуальна. Сегодня мы нашли решение этой проблемы: подрядная организация ежедневно будет проезжать по городу, по контейнерным площадкам и утилизировать данный вид отходов, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева