В Ленинградской области начали собирать яблоки

Самым яблочным считается Лужский район. Яблоки, собранные здесь, используются в том числе и для производства сидра. В Ленинградской области два крупных производства сидра ― «Русская Нормандия» в Киришсклом районе и «Сидры Бюльви» в Тосненском районе.

"За последний 5 лет область, благодаря взятому регионом курсу на диверсификацию сельского хозяйства, стараниям и целеустремлённости аграриев, стала ведущим производителем плодов и ягод в СЗФО. Сегодня в области 542,4 га промышленных садов, это более 50% многолетних насаждений Северо-Западного федерального округа. К концу года будет заложено еще 53,3 га, прирост площадей составит 9,8%. Мы планируем собрать 750 тонн фруктов и ягод, на треть больше, чем в прошлом году», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Всего с начала сезона собрано 264 тонн ягодных культур, 146% к 2022 году, в том числе 101 тонна – земляники, 93 тонны – малины, 44 тонны – смородины, 18 тонн – яблок, 8 тонн – груш, сливы, вишни.

В бюджете области на 2023 год на закладку и уход за многолетними насаждениями заложено 49,9 млн рублей господдержки.