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Грузы на Донбасс из Ленобласти ― по новому транспортному коридору

7 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил из Ленобласти первый централизованный груз в ДНР, а 22 августа оценил работу нового транспортного коридора уже на месте, в Енакиево.

Рубрики:  Общество

«VOZOVOZ отчитался о получении посылки от фонда «Ленинградский рубеж». Транспортная линия выходит на стабильную работу. Склад в Енакиево позволяет принять большой объем груза», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что в начале августа Ленинградская область запустила централизованную доставку посылок на Донбасс. Транспортный коридор в Енакиево открыт через компанию VOZOVOZ.

На месте посылки могут получать военнослужащие, местные жители, фонды.   