Инвестиции со знаком минус

Фантазия злоумышленников неистощима, появляются все новые варианты и способы «разводки» доверчивых граждан. Предупреждает полиция, предостерегают банки, пугают средства массовой информации: будьте бдительны, не доверяйте проходимцам! А воз и ныне там.

19 августа в Коммунарский отдел полиции обратилась 74-летняя жительница Кобралово: ее супругу поступил звонок от неизвестного лица. Пенсионеру сообщили, что мошенники сняли все деньги с его счета, и нужно срочно помочь их поймать. Для этого надо приехать в Гатчину и через терминал «МТС-Банка» на Соборной перевести имеющиеся средства на безопасный счет. Что супруги и сделали: отправились в банк и на различные телефонные номера, которые диктовали преступники, перевели 1 миллион 690 тысяч рублей. Каково?

18 августа в полицию обратилась 70-летняя жительница Гатчины, которую мошенники убедили взять кредит. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Сбербанка, напугала, что неизвестные от ее имени пытаются оформить кредит. После этого позвонил мужчина – естественно, «сотрудник службы безопасности Центробанка». Чтобы предотвратить противоправные действия неизвестных, необходимо было следовать его указаниям, а именно: проследовать в офис банка, оформить кредит на сумму 785 тысяч рублей с учетом страховки и в «Кубусе», сняв наличные в банкоматах, перевести их на указанный мошенником счет. Сказано – сделано: пенсионерка взяла кредит, сняла деньги и отправила их преступникам.

Молодую девушку из Гатчины напугал очередной «сотрудник службы безопасности банка». Он сообщил, что на ее имя оформлен кредит, и отменить заявку можно, поменяв единый лицевой счет. Под руководством «сотрудника» девушка перевела все свои деньги «на деревню дедушке» по каким-то телефонным номерам. В результате материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

18 августа в гатчинскую полицию поступило заявление от 21-летнего жителя Гатчины, которому тоже угрожали кредитом. Женщина, звонившая под видом сотрудницы банка, заявила, что неизвестные злоумышленники от имени молодого человека пытаются оформить кредит. После этого «вброса» позвонил «сотрудник службы безопасности Центробанка» и велел следовать его указаниям. Указания стали приходить с 13-значного телефонного номера, связанного с одной из африканских стран. Но это молодого человека не насторожило. Слушаясь мошенника, он скачал в Play Market, а затем установил на свой смартфон приложение дистанционного доступа к телефону Rustdesk. После этого обнаружил, что с кредитного счета списали денежные средства в сумме 65 тысяч рублей на неизвестную банковскую карту банка Ozon. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело.

Отдельной строкой в разряде мошенничеств идут липовые инвестиции. Схема стара, как мир: людей заманивают возможностью разбогатеть, ничего не делая. Так, 68-летнему жителю Гатчины по скайпу позвонил некий Руслан Амиров и предложил поучаствовать в «Газпром-инвестициях». Он рассказал об условиях, перевел звонок на «специалиста» по имени Алина Новикова, которая попросила скачать приложение на мобильный телефон Splatform. После этого девушка объяснила, как зарегистрироваться и начать делать ставки и торги.

Сначала начинающий инвестор сделал ставку на сумму 13500 рублей со своего банковского счета. Доход стал расти. Потом с ним связался мужчина по имени Андрей Луцкий, и дальнейшие торги они стали вести вместе. Потом деньги закончились, и пенсионер оформил три кредита: в одном банке – на сумму 95 тысяч рублей, в другом – на 50 тысяч, и в третьем на сто тысяч рублей. Всю сумму перевел на карту четвертого банка, а затем через мобильное приложение отправил по разным абонентским номерам более 300 тысяч рублей. Получателями были Сергей Николаевич С., Ева Аркадьевна Ю. и прочие никому не известные лица.

На этом инвестирование закончилось. Убытки исчисляются сотнями тысяч.