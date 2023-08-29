«Подарок» вору из Кобрино
Народная мудрость гласит: никогда не оставляйте в машине деньги, ключи и документы. Имеется в виду запертая машина. Житель Петербурга оставил мешок с деньгами в открытом автомобиле, а сам отправился в магазин в деревне Кобрино Гатчинского района. Когда вернулся, мешок исчез.
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26 августа в Сиверский отдел полиции обратился 37-летний мужчина. Средь бела дня, в Кобрино, он подъехал к «Пятерочке», вышел из машины, двери не запер, на сигнализацию не поставил и пошел в магазин. Вышел из магазина, сел в машину и уехал. Позже обнаружил пропажу денег в сумме 380 тысяч рублей, лежавших в пакете на переднем пассажирском сидении. На записях камер видеонаблюдения, установленных в «Пятерочке», увидел, что, пока он был в магазине, к машине подошел мужчина в капюшоне, открыл переднюю пассажирскую дверь, забрал пакет с деньгами и ушел.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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