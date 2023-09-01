28 августа в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление 49-летнего мужчины, командированного в Гатчинский район из Нижегородской области. Пока он работал в Войсковицах, ему позвонила «сотрудница банка», представившаяся Светланой. Под предлогом улучшения обслуживания она попросила сообщить ей 6-значный код из смс-сообщения с номера «900», после чего, с ее слов, для разблокировки сервиса «Сбербанк онлайн» ему необходимо было ответить положительно на все вопросы сотрудника банка, который позвонит с номера «900». Звонивший сотрудник уточнил, действительно ли гражданин совершил шесть исходящих переводов по 4500 рублей каждый на карту другого банка, на что потерпевший ответил «Да». После этого, подозревая, что в отношении него совершены мошеннические действия, он перезвонил в службу поддержки банка и выяснил, что сегодня на его имя была оформлена кредитная карта, с которой перевели в другой банк 31000 рублей.

Жительнице Гатчины позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и рассказал, что на принадлежащую ей банковскую карту «Почта Банка» оформлен автоплатеж, после чего под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет банка «ВТБ» даму убедили перевести 120 тысяч через банкомат.

25 августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 74-летняя жительница Пудости. Ей поступил звонок в мессенджере WhatsApp: очередной «сотрудник безопасности» сообщил, что ее личный кабинет взломали и для сохранности денег их надо перевести на безопасный счет. Что она и сделала: с одной карты перевела мошенникам 205 тысяч рублей, с другой – 17 тысяч.

Другая жительница Пудости неудачно сыграла на бирже. Ей позвонил неизвестный и предложил заработать. Следуя указаниям доброхота, она перевела на банковскую карту какому-то Роману Дмитриевичу Н. 9000 рублей, перешла по указанной ссылке и зарегистрировалась на сайте, где предполагался заработок. На следующий день ей пришло сообщение в мессенджере WhatsApp с указанием внести еще платеж для заработка, и она отправила еще 2900 рублей. Но это были сущие копейки. Мошенник убедил ее оформить кредитную карту и перевести с нее 240 тысяч рублей ему по номеру телефона. В общей сложности ущерб превысил четверть миллиона.

24 августа в Вырицкий отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Вырицы, преподаватель. Ей поступил звонок от «техподдержки банка». Сказали, что в ее личном кабинете происходят какие-то действия, оформлена кредитная карта на 204962 рубля. Предложили карту удалить. Женщина согласилась, после чего зашла в свой личный кабинет и обнаружила кредитку – на сумму 204962 рубля, только деньги с нее были переведены на неизвестный счет и сняты в банкомате.

В Сиверский отдел полиции поступило заявление от 74-летней учительницы. «Старший специалист банка» позвонил ей и сказал, что мошенники пытались снять деньги с ее банковской карты. Чтобы этого избежать, надо обновить банковское приложение. Дама действовала по инструкции «старшего специалиста», в результате чего с ее карты действительно списали 124 тысячи рублей. Мужчина пообещал, что деньги скоро вернутся на счет, но они, конечно, не вернулись.

57-летняя жительница Гатчины ловила злоумышленников. По указанию «сотрудника Центробанка» Егора Николаевича Катаева она открыла счет в «Озон Банке» и сообщила ему коды, приходившие на телефон. Взяла кредит на 212 тысяч рублей, но обнаружила, что кто-то уже перевел с ее счета 98 тысяч на карту «Хоум Кредит Банка». Все это было разыграно под предлогом того, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит – надо вычислить преступников.

Мессенджер WhatsApp становится все более популярным у мошенников: многие звонки поступают через него. 23 августа в УМВД России по Гатчинскому району обратилась пенсионерка. Ей на WhatsApp позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка, и заявила, что через Госуслуги кто-то пытается похитить деньги пенсионерки. После этого потерпевшая обнаружила, что у нее в смартфоне установлено приложение Rust desk – вместо Сбербанк онлайн. Она отправилась в отделение банка, и менеджер установила, что банковское приложение было взломано и на созданный счет «Озон Банка» переведено 880 тысяч рублей.

22 августа в полицию поступило заявление от пенсионерки, которой названивал липовый следователь Главного управления МВД России – ни больше, ни меньше. Мошенник заявил, что на имя пенсионерки неустановленные злоумышленники оформили кредитные договора, а деньги перевели в недружественные страны. Преступник убедил женщину следовать его инструкциям: она поехала в Петербург, сняла с принадлежащего ей банковского счета в «Почта Банке» полмиллиона и через терминалы на проспекте Космонавтов и Луначарского перевела эти 500 тысяч на чужие номера телефонов.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела.