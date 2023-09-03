На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Гатчинского района О.П. Мясникова, глава администрации Сиверского поселения Д.С. Румянцев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Белов, архитектор архитектурного бюро «Созоныч» Е.А. Карманов, генеральный директор ООО «ДСК РЕГИОН» М.В. Сухарев.

«Сегодня новое общественное пространство - наша улица Вокзальная становится украшением и визитной карточкой Сиверской», - отметил Дмитрий Сергеевич Румянцев и выразил надежду, что с годами это пространство не потеряет своей красоты.

Символическая красная лента была разрезана, и гости отправились в путешествие по «Сиверскому Арбату». Их встречали уличные артисты, на импровизированной сцене играли уличные музыканты, выражали свои эмоции и настроение уличные артисты, читали стихи сиверские поэты.

На территории творчества и самовыражения нашлось место и историческому прошлому. Музей «Дачная столица» организовал очень интересную выставку экспонатов дачного быта конца XIX — начала XX века, которая отлично вписалась в уличное пространство.

И, конечно, неспешно прогуливаясь, можно было полюбоваться на картины местных художников и даже попозировать одному из них, рисующему портреты.

В конце улицы самых маленьких жителей поселения у пешеходного перехода встречала смешная девчонка Маша, чтобы провести их, соблюдая правила дорожного движения, на «Торговую площадь» в гости к сказочным героям…

Хочется верить, что «Сиверский Арбат», как и «Торговая площадь», станет любимым местом отдыха для взрослых и детей, приятным местом для встреч и прогулок, местом самовыражения, общения и знакомств творческих людей. Неслучаен и выбор названия – «Сиверский Арбат». А как корабль назовешь, так он и поплывет…

Обустройство этого общественного пространства было реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Елена Жеребцова