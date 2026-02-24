Реставрация исторической усадьбы Елисеевых в Белогорке завершится к началу лета

На текущий момент на площадке полностью выполнены все наружные реставрационные работы, произведено благоустройство территории, проложены инженерные сети, частично высажены зеленые насаждения. Таким образом, практически завершен один из самых сложных этапов восстановления памятника архитектуры.

«Больше всего сил мы потратили именно на реставрационную часть — работу с изразцами, каменной кладкой, историческими элементами фасада. Это кропотливый процесс, требующий точности и уважения к оригиналу. Сейчас мы сосредоточены на внутренних отделочных работах. Планируем к лету их закончить и открыть в историческом здании отель уже в нынешнем туристическом сезоне», — отметил архитектор и инициатор восстановления усадьбы Евгений Домрачев.

После завершения строительной фазы проект перейдет к стадии ввода в эксплуатацию. Впереди — получение лицензии, согласования с надзорными органами и прохождение процедуры классификации. Инвестор рассчитывает, что будущему отелю будет присвоена категория «пять звезд».

Усадьба в Белогорке — один из значимых исторических объектов Ленинградской области, связанный с именем известной купеческой династии Елисеевых. Архитектурный ансамбль формировался на рубеже XIX–XX веков и является образцом загородной дворянской усадебной архитектуры своего времени. С 1956 по 1993 годы здесь размещался Северо-Западный НИИ сельского хозяйства. После того, как сотрудники института покинули усадьбу, она начала стремительно разрушаться.

Проект восстановления предполагает бережную научную реставрацию здания с сохранением исторического облика и декоративных элементов, а также адаптацию внутренних пространств под современную гостиничную функцию. В усадьбе общей площадью чуть менее 2 000 кв. м планируется разместить бутик-отель высокого уровня с инфраструктурой для комфортного отдыха, сохранив атмосферу исторической резиденции.

Реализация проекта позволит не только вернуть к жизни знаковый архитектурный объект, но и создать новую точку притяжения для туристов и жителей региона.

PR-отдел агентства Setevie