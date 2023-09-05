Убийство или самострел?

3 сентября в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от пенсионерки из Дружной Горки. Вернувшись домой, она обнаружила на полу на кухне своего 68-летнего мужа мертвым, о чем сообщила в «скорую» и полицию. Фельдшер «скорой помощи» установил, что у погибшего имеются следы огнестрельного ранения грудной клетки. Под телом, лежащим лицом вниз, нашли охотничье ружье.

У хозяина было разрешение на оружие, и охотничье ружье «ИЖ27Е» 12 калибра хранилось дома.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Следственный отдел по г. Гатчине проводит проверку.